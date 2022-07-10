مفرغة وادي السمار تتحول إلى حديقة للترفيه

تفتح قريبا أمام الجمهور

تحولت المفرغة العمومية بوادي السمار إلى حديقة عمومية للترفيه والاستجمام تتربع على مساحة 45 هكتارا أعيد تأهليها باستعمال التكنولوجيات الحديثة، لتصبح قطبا صديقا للبيئة، في انتظار فتحها أمام الزوار بعد استكمال التدابير الضرورية.

وأفاد رئيس قسم القضاء على المفارغ العشوائية بالوكالة الوطنية للنفايات، شكيب اروابح بأن “المفرغة المعاد تأهيلها بوادي السمار عبارة عن مشروع صديق للبيئة، أين تم استغلال وتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة ضرورية لحياة الإنسان”.

ولفت إلى أن العمل بالتكنولوجيات الحديثة سمح بتحويل المفرغة، التي كانت منذ سنة 1978 مكبا لكل أنواع النفايات، إلى حديقة غناء تضم أشجارا على مساحة قدرها 20هكتارا بالإضافة إلى11 هكتارا من العشب الطبيعي و9 هكتارات تم تخصيصها للتجوال.

ولضمان راحة المتجولين، زودت الحديقة بـ350 مقعد عمومي و20 مضلة خشبية و5 محلات لبيع مختلف المواد الغذائية وأربع دورات للمياه وكذا مركز لعرض المنتجات التقليدية، علاوة على 220 مصباح للإنارة، يضيف المسؤول. ولتوفير الطاقة اللازمة للإنارة والسقي، قال اروابح إن الحديقة تتوفر على 18 مليون مكعب من النفايات المدفونة والتي تحولت إلى طاقة بفعل تحللها، موضحا أنه يتم استغلال هذه النفايات لتوفير الكهرباء والمياه اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح في ذات السياق أن الحديقة تضم نظاما مزودا بأحدث التقنيات لمعالجة الغازات الحيوية الناتجة عن النفايات التي تحول إلى طاقة كهربائية لإنارة الحديقة، مضيفا أنه يتم كذلك في عين المكان معالجة عصارة النفايات بقدرة 720 متر مكعب يوميا.

وبخصوص سقي الأشجار، أوضح المسؤول أن 80 بالمائة من عصارة النفايات يتم تجميعها في الأحواض لتحويلها إلى مياه صافية (تستعمل لتنظيف الحديقة وسقي أشجار التزيين)، فيما تجمع الـ20 بالمائة المتبقية في شكل طين يتم الاحتفاظ به في حوض في انتظار تبخره بفعل الحرارة. كما تم وضع نظام سقي عن طريق التقطير وكذا الرش، وتوفير خزانين للمياه (كل واحد بسعة 150 متر مكعب) مع حفر بئر عمقها 400 متر.