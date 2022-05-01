-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مفكر إسباني: الجزائر تحوّلت إلى قوّة متوسطية

الشروق أونلاين
  • 4674
  • 0
مفكر إسباني: الجزائر تحوّلت إلى قوّة متوسطية
أرشيف
الرئيس عبد المجيد تبون

اعتبر مفكر إسباني أنّ الجزائر قد استعادت نفوذها كقوة متوسطية. مستدلّا على ذلك باختيارها لإيطاليا كشريك في مجال الطاقة بدلا من إسبانيا، بعد تغيّر موقف هذه الأخيرة إزاء الصحراء الغربية.

وقال غيلام بورسالس في مقال على موقع “إل إندبندينتي”، إنّ استعادة الجزائر لنفوذها في حوض المتوسط أدّى إلى تغيير شريكها المفضّل في أوروبا، من مدريد إلى روما.

وتابع:”كلّ هذا النفوذ النشط الذي كان من الممكن أن يكون لشبه الجزيرة اختفى بجرّة قلم. بعد لقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي”.

وأضاف:”ستستمرّ أوروبا في الحصول على الغاز. لكن الجزائر اختارت كيف ستقوم بذلك، ومع أي بلد”.

كما أشار الكاتب إلى تحذير الحكومة الجزائرية لنظيرتها في مدريد، من تزويد المغرب بالغاز الذي سترسله إلى إسبانيا. وذلك تحت طائلة غلق خط الأنابيب الذي يربط البلدين.

وفي ختام المقال، أقرّ الكاتب بأن “الموقف الجزائري إزاء القضية الصحراوية في مجلس الأمن، له قيمة أكبر من الموقف المغربي من الإقليم ذاته”.

مقالات ذات صلة
يحي السنوار يكشف سر الرقم 1111

يحي السنوار يكشف سر الرقم 1111

لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

مصر تسجّل عائدات قياسية من قناة السويس

مصر تسجّل عائدات قياسية من قناة السويس

تحرير فلسطين قريبا.. قراصنة يخترقون إذاعات عبرية ويبثون شعارات

تحرير فلسطين قريبا.. قراصنة يخترقون إذاعات عبرية ويبثون شعارات

رويترز: أسعار المحروقات تحرق جيوب الفقراء في المغرب

رويترز: أسعار المحروقات تحرق جيوب الفقراء في المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد