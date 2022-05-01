مفكر إسباني: الجزائر تحوّلت إلى قوّة متوسطية

اعتبر مفكر إسباني أنّ الجزائر قد استعادت نفوذها كقوة متوسطية. مستدلّا على ذلك باختيارها لإيطاليا كشريك في مجال الطاقة بدلا من إسبانيا، بعد تغيّر موقف هذه الأخيرة إزاء الصحراء الغربية.

وقال غيلام بورسالس في مقال على موقع “إل إندبندينتي”، إنّ استعادة الجزائر لنفوذها في حوض المتوسط أدّى إلى تغيير شريكها المفضّل في أوروبا، من مدريد إلى روما.

وتابع:”كلّ هذا النفوذ النشط الذي كان من الممكن أن يكون لشبه الجزيرة اختفى بجرّة قلم. بعد لقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي”.

وأضاف:”ستستمرّ أوروبا في الحصول على الغاز. لكن الجزائر اختارت كيف ستقوم بذلك، ومع أي بلد”.

كما أشار الكاتب إلى تحذير الحكومة الجزائرية لنظيرتها في مدريد، من تزويد المغرب بالغاز الذي سترسله إلى إسبانيا. وذلك تحت طائلة غلق خط الأنابيب الذي يربط البلدين.

وفي ختام المقال، أقرّ الكاتب بأن “الموقف الجزائري إزاء القضية الصحراوية في مجلس الأمن، له قيمة أكبر من الموقف المغربي من الإقليم ذاته”.