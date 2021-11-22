مفوضية الانتخابات الليبية ترد على مطالب رفض ترشح نجل القذافي

ردت المفوضية العليا للانتحابات في ليبيا على مطالب برفض ترشح سيف الإسلام القذافي، الإثنين، ووصفت مسألة ترشحه بـ”القانوني”.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها، وأنّ ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية.

وقال السايح في تصريحات نقلها موقع قناة ”الجماهيرية“ الليبية القريبة من نظام القذافي السابق، إنه ليس للمفوضية أي علاقة بالمدعي العسكري العام وليس من حقه التدخل في شؤونها.

وشدد رئيس المفوضية العليا على أن كل إجراءات ترشح سيف الإسلام معمر القذافي للانتخابات الرئاسية سليمة من الناحية القانونية.

وجاءت تصريحات السايح ردا على دعوة مسعود إرحومة، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة الليبية، أمس الأحد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح باستبعاد سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في العاصمة طرابلس.

بعد ساعات من إطلاقه.. تويتر يغلق حساب سيف الإسلام القذافي

أغلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحساب الرسمي للمرشح لانتخابات الرئاسة سيف الإسلام القذافي، بعد ساعات من إطلاقه، دون توضيح الأسباب.

وبحسب ما أفاد الإعلام الليبي فقد أطلق سيف الإسلام القذافي حسابا رسميا له على “تويتر”، وطالب في أول تغريدة له، الليبيين بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم حسب تعبيره، قبل أن يعمد الموقع الى إغلاقه.

ودعا، الأربعاء، في أول بيان رسمي له “كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالتوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، للمشاركة في العملية الانتخابية المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل”.

وأكد أن “البطاقات الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية العليا للانتخابات هي جواز عبور إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي سيتم انتخابها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول.”

ليبيا: مفوضية الانتخابات تسحب بيانا حول رفض ترشح سيف الاسلام القذافي

سحبت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الاثنين 15 نوفمبر، بيانا حول رفض ملف ترشح سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل بعد وقت قصير من نشره.

وجاء في البيان: أمام ماتشهده المفوضية من زعزعة للإستقرار وإغلاق للمكاتب في الوقت الحالي، بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي، قررت المفوضية رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للإنتخابات الرئاسية القادمة.

وبعد وقت قصير قامت مفوضية الانتخابات بسحب منشورها دون تقديم أسباب لذلك، أو أن صفحتها على موقع “فيسبوك” تعرضت للاختراق.

المدعي العام العسكري يطلب وقف ترشيح نجل القذافي وحفتر

والأحد، طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بتهمة “ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة”.

وفي رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، طلب المدعي العام العسكري وقف ترشيح سيف الاسلام وحفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم، وحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

رسميا.. سيف الإسلام القذافي مرشحا للرئاسة في ليبيا

وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا ديسمبر القادم.

وأكدت مصادر إعلامية أن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق الترشح في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

سيف الإسلام ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وفي جوان الماضي، كشف سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عبر الإعلام البريطاني، عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية أن سيف الإسلام، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام ، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه خليفة والده، لم يظهر علناً منذ القبض عليه قبل عشر سنوات في الصحراء الليبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيف الإسلام تحدث معهم مباشرة لتأكيد هويته وللإعلان أنه بخير، وأوضح التقرير البريطاني أن القذافي كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف الحصول على دعمهم أثناء عودته إلى الحياة العامة، على الرغم من كونه لا يزال ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.