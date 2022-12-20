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الجزائر

مفوضية اللاجئين الأممية توجه رسالة شكر للجزائر

الشروق أونلاين
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مفوضية اللاجئين الأممية توجه رسالة شكر للجزائر
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أطفال صحراويون بمخيمات تندوف

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الاثنين، عن امتنانها للهلال الأحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر، خصوصا الصحراويين.

وفي رسالة موجهة للهلال الأحمر الجزائري، كتب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر: “تعرب المفوضية عن امتنانها العميق للهلال الأحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر خلال سنة 2022، وبالخصوص الدعم المستمر للاجئين الصحراويين في المخيمات”.

وأضاف :”لم تكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحقق مهامها المنوطة دون دعم من الهلال الاحمر الجزائري”.

كما تمت الاشادة بالهلال الأحمر الجزائري نظير شراكته التي سمحت للمفوضية بـ “تلبية حاجيات الأشخاص المعوزين” وكذا مساهمته في تقديم المساعدات الإنسانية (240 طن) مما سمحت “بتفادي حالة الأزمة في المخيمات خلال مرحلة ندرة المواد الغذائية”، حسب ذات المصدر.

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