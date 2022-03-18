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رياضة

مقابلات البطولة تُلعب تحت الأضواء الكاشفة في رمضان

علي بهلولي
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مقابلات البطولة تُلعب تحت الأضواء الكاشفة في رمضان

تُنظَّم مقابلات بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم ليلا تحت الأضواء الكاشفة، خلال فترة شهر رمضان الفضيل.

وطالبت رابطة الكرة المحترفة في آخ اجتماع لِمكتبها التنفيذي، أندية حظيرة النخبة بِترميم الإنارة في منشآتها الكروية، تحسّبا لِتجسيد القرار المُشار إليه أعلاه.

ويُفترض أن تدوم فترة شهر رمضان المعظّم بِالجزائر وسائر بلدان العالم الإسلامي، ما بين مطلعَي شهرَي أفريل وماي المقبلَين.

واستنادا إلى الأجندة المتاحة، فإنه يُرجّح أن يُنفّذ قرار تنظيم المقابلات ليلا تحت الأضواء الكاشفة، انطلاقا من الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الأوّل. عِلما أن الجولة الـ 23 هي آخر مشهد ضبطت رابطة الكرة المحترفة تاريخ مقابلاته، وذلك ما بين الـ 26 والـ 28 من مارس الحالي.

ولُعبت إلى غاية عصر الجمعة، 22 جولة من عمر البطولة الوطنية، مع بقاء عدّة مقابلات سواء متأخّرة، تابعة لِهذا المشهد أو جولات أخرى.

وتُقام فعّاليات بطولة الموسم الحالي، بِصيغة 18 ناديا و34 جولة.

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