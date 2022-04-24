مقابلات البطولة سَتُجرى بِلا فحوصات “كورونا”

يخوض لاعبو البطولة الوطنية بِمختلف أقسامها المقابلات، دون إجراء فحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأحد، بعد أن تلقّى الضّوء الأخضر من قبل وزارة الصحّة.

وأضافت “الفاف” أن الرّخصة تبقى استثنائية، ذلك أنه في حال عودة مخاطر جائحة “كورونا” – لا قدّر الله – فإن الخضوع إلى الفحوصات يتحوّل مرّة أخرى إلى أمر إلزاميّ.

وهكذا سَيُجري لاعبو بطولة القسم الوطني الأوّل مقابلات الجولة الـ 28، الجمعة المقبلة، بِلا فحوصات طبّية خاصّة بِالكشف عن فيروس “كورونا”.

للإشارة، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اضطرّ إلى إنهاء الموسم قبل الآوان في منتصف مارس 2020، بِسبب تفشّي فيروس “كورونا”. وعند انطلاق النسخة الموالية في نوفمبر من السنة ذاتها، أجبر لاعبي البطولة بِمختلف أقسامها على الخصوص للفحوصات الطبّية. وبقي الأمر إلزاميا إلى غاية صدور البيان المذكور أعلاه.