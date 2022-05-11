مقابلتان أمام فلسطين بِالجزائر

لقطة من مباراة المنتخب الوطني أواسط مع أكابر فلسطين، ودّيا بِالجزائر عام 2018.

يُواجه المنتخب الأولمبي الجزائري شقيقه الفلسطيني، ودّيا في النصف الثاني من شهر ماي الحالي.

ويدخل المنتخب الوطني لِفئة الآمال في تربّص انطلاقا من الـ 18 من ماي الحالي، استعدادا لِخوض هاتَين المقابلتَين بِالجزائر.

وبعد هذه المحطّة، يتّجه المنتخب الوطني الأولمبي نحو فرنسا، لِخوض دورة دولية ودّية هناك، تُجرى ما بين الـ 29 من ماي الحالي والـ 12 من جوان المقبل.

هذا وأنهى منتخب الآمال، الأربعاء، تربّصه الأوّل بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى. الذي انطلق السبت الماضي، وتخلّلته مباراة ودّية مع نادي نجم بن عكنون، وأنهاها لِمصلحته بِنتيجة (2-1).

ومعلوم أن المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 23 سنة يُدربه التقني نور الدين ولد علي، الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لِفريق فلسطين لِفئة الأكابر.