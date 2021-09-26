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رياضة

مقابلتان تحضيريتان أمام فرنسا لِأصاغر “الخضر”

علي بهلولي
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مقابلتان تحضيريتان أمام فرنسا لِأصاغر “الخضر”

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، مقابلتَين تحضيريتَين مع نظيره الفرنسي.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِفرنسا، في الـ 9 والـ 12 من شهر أكتوبر المقبل.

من جهته، يُشارك المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 16 سنة، في دورة دولية ودّية بِفرنسا، تُجرى في النصف الأوّل من العام المقبل.

وكانت “الفاف” قد أبرمت سابقا اتّفاقية مع نظيرتها من فرنسا، أثمرت بِالمقابلتَين الودّيتَين والدورة التحضيرية المُشار إليهن أعلاه. يقول بيان هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، الأحد.

ومازال رئيس اتحاد فرنسا نوال لوغرايت يُمنّي النّفس بِتنظيم مباراة ودّية لِمنتخب بلاده بطل العالم أمام نظيره الجزائري بطل القارّة الإفريقية.

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