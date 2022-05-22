مقابلتان في مصلحة بلوزداد والأربعاء

يمضى شباب بلوزداد قدما نحو الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية، فيما أنعش أمل الأربعاء نسبيا فرص البقاء في حظيرة النّخبة.

ولُعبت مساء الأحد آخر مقابلتَين، من عمر الجولة الـ 31 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل شباب بلوزداد خارج القواعد سلبا مع مولودية وهران، بينما خسر وفاق سطيف بِنتيجة (1-3) أمام المضيف أمل الأربعاء.

وبات شباب بلوزداد يحوز 61 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف فريق شبيبة القبائل بِفارق 4 نقاط، ويجمع وفاق سطيف 43 نقطة في الرّتبة الـ 10، ويشغل أمل الأربعاء المركز الـ 12 بِرصيد 39 نقطة، وتتموقع مولودية وهران في الرّتبة الـ 13 بِمجموع 38 نقطة.

وإذا كان فريقا شبيبة القبائل وأمل الأربعاء قد لعبا كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 31 مواجهة، فإن مولودية وهران تنقصها مباراة متأخّرة، نظير مقابلتَين لِشباب بلوزداد، وأربعة لقاءات لِوفاق سطيف.

وهكذا ارتفعت فرص شباب بوزداد في الاحتفاظ بِلقب البطولة، في حين تنفّس أمل الأربعاء ولو قليلا، مُبتعدا عن دائرة الخطر. بينما تبقى مولودية وهران مطالبة بِالحذر، إذا أرادات أن لا تكون رابع النازلين إلى القسم الثاني، بعد وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي.

النّصرية ثالث النازلين

بات فريق نصر حسين داي مساء السبت، ثالث الأندية التي تنزل إلى بطولة القسم الوطني الثاني لِكرة القدم.

وخسرت النصرية بِميدانها أمام سريع غليزان، بِرسم الجولة الـ 30 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وتتموقع النصرية في المركز الـ 16، متخلّفة عن صاحب الرّتبة الـ 14 أمل الأربعاء بِفارق 14 نقطة، قبل 4 جولات عن إسدال الستار.

وهكذا سيلعب نصر حسين داي في الموسم المقبل، ضمن حظيرة القسم الثاني رفقة وداد تلمسان وسريع غليزان. في انتظار فريق رابع يُرافقهم لاحقا.

وتألّق أبو سفيان بالغ مهاجم سريع غليزان بِتسجيله رباعية، رافعا غلّته إلى 13 هدفا في بطولة الموسم الحالي. بينما أمضى مهاجم نصر حسين داي مراد بن عياد ثنائية، وصار يحوز في جعبته 8 أهداف. مثلما وقّع لاعب الخط الأمامي لِشبيبة الساورة عمر أدرار هدفَين، ورفع رصيده إلى 3 توقيعات.

وكانت هذه الجولة قد عرفت، الجمعة، خسارة نادي البارادو بـ (0-1) أمام المضيف اتحاد بسكرة، وفوز اتحاد العاصمة بِثنائية نظيفة على الزائر شباب قسنطينة.

وتُجرى هذا الأحد المقابلتان الأخيرتان، بين شباب بلوزداد خارج القواعد مع مولودية وهران، ووفاق سطيف مع المضيف أمل الأربعاء.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.القبائل 2 – وتلمسان 0

ش.الساورة 4 – أ.المدية 0

ه.شلغوم العيد 2 – م.الجزائر 0

ج.الشلف 0 – ن.مقرة 0

ن.حسين داي 3 – س.غليزان 5

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لما يلي:

1- ش.بلوزداد 60ن (ناقص 3 مقابلات)

2- ش.القبائل 57ن

3- ش.الساورة 53ن (ناقص مقابلة)

4- ن.البارادو 50ن (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 49ن

6- ا.العاصمة 48ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 47ن

8- ش.قسنطينة 45ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 45ن (ناقص مقابلة)

10- و.سطيف 43ن (ناقص 5 مقابلات)

11- ه.شلغوم العيد 40ن

12- ن.مقرة 38ن

13- م.وهران 37ن (ناقص مقابلتَين)

14- أ.الأربعاء 36ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 34ن

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 19ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)