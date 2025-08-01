مقابلتان مثيرتان في رفع ستار البطولة الوطنية

كشفت رابطة الكرة المحترفة عن رزنامة المقابلات، الخاصة بِبطولة القسم الوطني الأول للموسم الجديد.

جاء ذلك خلال تنظيم الرابطة لِحفل رمزي، الخميس.

ويعرف مشهد رفع الستار إقامة مواجهتَين ساخنتَين: نادي مولودية الجزائر مع جاره شباب بلوزداد، وفريق شبيبة القبائل مع الضيف اتحاد العاصمة.

وكانت بطولة الموسم المنقضي قد شهدت حصد المولودية للقب، وتموقع الشبيبة والشباب في المركزَين الثاني والثالث تواليا، وإحراز الاتحاد كأس الجمهورية.

بِخصوص الصاعدَين الجديدَين: يُواجه نجم بن عكنون خارج القواعد مولودية وهران، ويتبارى مستقبل الرويسات بعيدا عن الديار مع شبيبة الساورة.

وللإطلاع على الرزنامة كاملة (إضغط هنا) أو (إضغط هنا).

وتنطلق بطولة حظيرة النخبة في الـ 21 من أوت المقبل، ويُفترض أن تنتهي في الـ 16 من ماي 2026.

وقبل ذلك في الفاتح من جويلية الماضي، افْتُتحت أبواب سوق انتقالات اللاعبين الصيفية، على أن يُسدل الستار في الـ 31 من أوت الحالي.