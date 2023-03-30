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رياضة

مقابلتان ودّيتان لِأشبال “الخضر” قبيل البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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مقابلتان ودّيتان لِأشبال “الخضر” قبيل البطولة الإفريقية
ح.م
أشبال "الخضر" يحتفلون بِهدف ضد مالي في دورة ودّية بِالجزائر.

يخوض المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مقابلتَين ودّين، قبيل انطلاق بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وتُجرى البطولة الإفريقية أشبال بِالجزائر، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين. على أن يُشارك رباعي نصف النهائي في مونديال هذه الفئة، المُبرمج بِالبيرو شهر نوفمبر القادم.

ويلعب أشبال الناخب الوطني رزقي رمان ودّيا مرّتَين مع نظرائهم من بوركينا فاسو، في الجزائر ما بين الـ 12 والـ 19 من أفريل المقبل.

ويُشارك المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 17 سنة في البطولة الإفريقية ضمن الفوج الأوّل الذي يضمّ السنيغال والكونغو برازافيل والصومال. بينما تلعب بوركينا فاسو في الفوج الثالث والأخير، رفقة الكاميرون ومالي وجنوب السودان.

وقبل مواجهتَي بوركينا فاسو، كان أشبال التقني رمان قد خاضوا دورة دولية بِالجزائر خاصّة بِهذه الفئة، اخْتُتمت فعّالياتها الثلاثاء الماضي. وحينها فازوا على جزر القمر بـ (3-1)، وتعادلوا مع اليابان بـ (3-3) ومالي بـ (2-2).

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