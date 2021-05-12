مقابلتان ودّيتان لِمنافس “الخضر”

تصفيات مونديال 2022

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم، الأربعاء، عن برمجته لِمقابلتَين ودّيتَين لِمنتخب بلاده في الشهر الدّاخل.

ومعلوم أن بوركينا فاسو تُنافس المنتخب الوطني الجزائري في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، ضمن فوج يضمّ أيضا النيجر وجيبوتي. على أن ينطلق السباق في سبتمبر المقبل.

وهكذا سيُواجه منتخب بوركينا فاسو ودّيا كلّا من: المضيف الإيفواري بِالعاصمة الاقتصادية أبيدجان، في الـ 5 من جوان المقبل. ثم المغرب بِالعاصمة الرّباط، في الـ 12 من الشهر ذاته.

وبِالمقابل، يلعب أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي 3 مقابلات تحضيرية، أمام كلّ من: موريتانيا ومالي بِملعب البليدة، في الـ 3 والـ 6 من جوان المقبل، على التوالي. والمضيف التونسي في الـ 11 من الشهر ذاته.