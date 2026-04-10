مقابلتان ودّيتان لِمُنافس الجزائر في المونديال

كشف اتحاد الأرجنتين لكرة القدم عن فحوى مقابلتَين ودّيتَين لِمنتخب بلاده، عشية كأس العالم 2026.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي النمسا والأردن.

وهكذا سيلعب منتخب الأرجنتين مع فريقَي الهندوراس وآيسلندا، في السابع والعاشر من جوان المقبل.

وتُجرى المقابلتان بِأمريكا، وتحديدا بِولاية تكساس ومدينة أوبورن، على التوالي.

ولم يتأهّل منتخبا الهندوراس وآيسلندا لِنهائيات كأس العالم 2026.

وبِخصوص “محاربي الصحراء”، فسيُواجهون ودّيا المضيّف الهولندي بِروتردام في الثالث من جوان المقبل.