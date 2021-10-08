مقابلتا الكأس الممتازة رجال وسيدات يوم 15 أكتوبر بوهران

كرة اليد:

ستقام مقابلتا الكأس الممتازة الجزائرية لكرة اليد، بين كل من نادي الأبيار ونادي بومرداس (سيدات) من جهة، وشبيبة سكيكدة وشبيبة الساورة (رجال) من جهة أخرى، يوم 15 أكتوبر بوهران، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وأعلنت الاتحادية عن برمجة هاتين المقابلتين بناء على قرار اللجنة المكلفة بالتسيير المؤقت لشؤون الهيئة الفدرالية.

وستقام المواجهتان بقصر الرياضات “حمو بوتليليس”، الذي سيجدد العهد بهذه المناسبة مع المنافسات بعد خضوعه لعملية إعادة التهيئة، تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران-2022).

وفي العادة، تنشط الكأس الممتازة من قبل حامل لقب البطولة والمتوج بكأس الجزائر، ولكن هذه الأخيرة ألغيت موسمي 2019-2020 و2020-2021 بسبب جائحة “كوفيد 19″، مثلها مثل بطولة الجزائر 2020-2021.

وعليه، ستنشط مقابلة الكأس الممتازة هذا الموسم بين حاملي لقب البطولة 2019-2020 التي استكملت في يونيو ويوليو الفارطين (شبيبة سكيكدة ونادي الأبيار) وصاحبي المركز الثاني لنفس الموسم (شبيبة الساورة ونادي بومرداس).

برنامج الجمعة 15 أكتوبر:

مقابلة الكأس الممتازة سيدات (15.00 سا):

نادي الأبيار – نادي فتيات بومرداس

مقابلة الكأس الممتازة رجال (17.00 سا):

شبيبة أمل سكيكدة – شبيبة الساورة.