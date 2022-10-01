مقابلتي الاعتزالية يومي 21 و22 أكتوبر القادم بوهران

الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد للشروق:

قرّر الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد إقامة مباراته الاعتزالية يومي 21 و22 أكتوبر القادم بوهران.

وقال الدولي السابق في تصريح خصّ به الشروق: “أعلمكم وأعلم كل الجمهور الرياضي أن مباراتي الاعتزالية ستقام رسميا يومي 21 و22 أكتوبر القادم بملعب زبانة بوهران”، وأضاف: “المباراة الاعتزالية ستحضرها كل الأندية التي لعبت لها وهي، اتحاد تبسة، اتحاد الحراش، اتحاد بلعباس، مولودية وهران، والمنتخب الوطني سنة 1986 الذي شارك في كأس العالم بالمكسيك، وجمعية “صوت المعلقين” التي يترأسها الزميل سعد طرافي”.

نصر الدين قال أيضا للشروق إنه سيقدم دعوة لكل اللاعبين المحترفين الذين شاركوا معه في مونديال 1986: “سنقدم دعوة لكل اللاعبين المحليين والمحترفين الذين تواجدوا معنا في مونديال 1986، وإن شاء الله سيكون العرس كبيرا”.

وضمت التشكيلة الوطنية التي شاركت في مونديال المكسيك ثلاثة حراس، فبالإضافة إلى دريد تواجد عمارة والهادي العربي، وثمانية مدافعين وهم محمود قندوز، فتحي شبال، نور الدين قريشي، عبد الله مجادي، عبد الحميد صادمي، المرحوم فوزي منصوري، محمد شعيب وفضيل مغارية، ستة لاعبين وسط ميدان وهم محمد قاسي السعيد، بلومي لخضر، فوزي بن خاليدي، جمال زيدان، تاج بن سحاولة، وحليم بن مبروك، وأربعة مهاجمين وهم صالح عصاد، رابح ماجر، جمال مناد، ورشيد حركوك. ومن المنتظر أن تجرى اللقاءات وفق برنامج مسطر لم يتم الكشف عنه بعد.

وبدأ نصر الدين دريد مسيرته الكروية في صنف الأواسط بفريق شبيبة تبسة ولعب في صنف الأكابر موسم 1977 – 1978، وتنتقل في الموسم الموالي إلى اتحاد الحراش. وفي موسم 1980 – 1981 انتقل الحارس دريد إلى اتحاد بلعباس أين لعب له إلى غاية 1985. ثم انتقل فيها إلى فريق مولودية وهران، والتي توّج معها بلقب البطولة الوطنية في عام 1988

وبعد هذا اللقب خاض دريد تجربة خارج الوطن ضمن فريق الرجاء البيضاوي المغربي..هذه التجربة التي كانت ناجحة عندما توّج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1989، ثم عاد الحارس دريد إلى مولودية وهران لموسمين الى غاية 1990. ولعب مع “الخضر” من 1982 إلى غاية 1988، وشارك في كأس إفريقيا 1984 و1988 وساهم كثيرا في النتائج الايجابية للمنتخب الوطني، كما أنه كان من ضمن العناصر التي كانت وراء تأهل المنتخب الوطني الى نهائيات كأس العالم بالمكسيك، لا سيما في لقاءي زامبيا وتونس. وفي مونديال 1986 الكل يتذكّر تلك الخرجات والبراعة الكبيرة التي لعب بها دريد أمام منتخب اسبانيا بتدخلاته الحاسمة قبل أن يتعرّض للإصابة. وخلال مشاركته مع الفريق الوطني في كأس إفريقيا تحصل الفريق الوطني على مرتين (1984 و1988 على المركز الثالث).