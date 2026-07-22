مقابل مالي بقيمة 5.000 دينار عن كل معتمر لفائدة الديوان الوطني للحجّ والعمرة

تدفعها وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة

سيكون على وكالات السياحة والأسفار المرخّص لها بتنظيم نشاطات العمرة، بدفع مبلغ 5.000 دينار عن كل معتمر، إلى الديوان الوطني للحجّ والعمرة.

حيث أصدر وزراء الشؤون الدينية والأوقاف والسياحة الصناعة التقليدية والمالية، قرارا وزاريا مشتركا، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان من الوكالات، نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة.

ويحدّد مبلغ هذا المقابل المالي، بموجب القرار الوزاري المشترك، بـ 5.000 دينار، تدفعها الوكالة المعنية عن كل معتمر.

وينصّ القرار على دفع المبلغ من طرف وكالة السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة، في الحساب البنكي للديوان الوطني للحج والعمرة.