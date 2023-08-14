-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مقاتلات “تايفون” بريطانية تعترض قاذفتين روسيتين

الشروق أونلاين
  • 183
  • 0
مقاتلات “تايفون” بريطانية تعترض قاذفتين روسيتين
أرشيف
مقاتلات تايفون

اعترضت مقاتلات بريطانية من طراز “تايفون” يوم الإثنين، قاذفتين روسيتين أثناء قيامها بدورية في المجال الجوي الدولي نجو شمالي اسكتلندا، لاقترابها من حدود المنطقة الجوية لحلف الناتو.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن مقاتلات “تايفون” تابعت القاذفتين الروسيتين أثناء تحليقها شمالي جزر شيتلاند، “تحسّبا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

من جهتها، أكدت السلطات الروسية أن القاذفتين الاستراتيجيتين كانت تجري دوريات روتينية فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي.

والمياه الدولية هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. لوقوعها على مسافة 200 ميل بحري، عن سواحل الدول المتاخمة للمياه.

مقالات ذات صلة
الجزيرة: تعليق اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول النيجر

الجزيرة: تعليق اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول النيجر

إخلاء برج إيفل في باريس بسبب إنذار أمني

إخلاء برج إيفل في باريس بسبب إنذار أمني

الدبلوماسية تفرمل العمل العسكري لايكواس في النيجر

الدبلوماسية تفرمل العمل العسكري لايكواس في النيجر

السعودية تحبط محاولة تهريب 2.2 مليون حبّة من مخدر الكبتاغون (صور)

السعودية تحبط محاولة تهريب 2.2 مليون حبّة من مخدر الكبتاغون (صور)

بالصور.. حرائق هاواي المرعبة تخلف عشرات القتلى

بالصور.. حرائق هاواي المرعبة تخلف عشرات القتلى

علماء نيجيريا المسلمون للوساطة بين “إيكواس” وقادة الانقلاب في النيجر

علماء نيجيريا المسلمون للوساطة بين “إيكواس” وقادة الانقلاب في النيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد