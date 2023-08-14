مقاتلات “تايفون” بريطانية تعترض قاذفتين روسيتين

اعترضت مقاتلات بريطانية من طراز “تايفون” يوم الإثنين، قاذفتين روسيتين أثناء قيامها بدورية في المجال الجوي الدولي نجو شمالي اسكتلندا، لاقترابها من حدود المنطقة الجوية لحلف الناتو.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن مقاتلات “تايفون” تابعت القاذفتين الروسيتين أثناء تحليقها شمالي جزر شيتلاند، “تحسّبا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

من جهتها، أكدت السلطات الروسية أن القاذفتين الاستراتيجيتين كانت تجري دوريات روتينية فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي.

والمياه الدولية هي مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة. لوقوعها على مسافة 200 ميل بحري، عن سواحل الدول المتاخمة للمياه.