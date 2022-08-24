مقاتلات F-16 يونانية تلاحق طائرات تركية.. وهكذا ردّت أنقرة

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء، أن طائرات يونانية من طراز اف-16، قامت بملاحقة مقاتلات تركية، لوضعها تحت مراقبة راداراتها، على الرغم من أدائها مهام لصالح حلف الأطلسي، حسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات التركية “قامت بالردّ اللازم على الفور، بعد وضعها تحت مراقبة الرادارات، وأبعدت الطائرات اليونانية من المنطقة”.

وأبلغت وزارة الدفاع التركية المسؤولين في “الناتو” بالحادثة، واستدعت الملحق العسكري اليوناني، لتعرب عن تنديدها “بتعريض مهام الحلف للخطر”، وفق ذات المصادر.

وأصبح كلا البلدين تركيا واليونان، عضوان في حلف الناتو منذ فيفري 1952. ويضمّ الناتو 30 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية.

تركيا تطلق أول عملية للتنقيب عن المحروقات في البحر المتوسط

وفي 11 أوت 2022، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا فاتح دونماز، عن انطلاق أول عملية تركية للتنقيب عن الطاقة في عرض البحر المتوسط.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، قال الوزير التركي إن سفينة التنقيب المسماة “عبد الحميد خان”، وصلت إلى موقع أول مهمة تنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وأبحرت السفينة التركية للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط يوم الثلاثاء، وسط مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستعمل “عبد الحميد خان” على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن المحروقات، حيث تحمل طاقما مكوّنا من 200 شخص، في حين تصل قدرتها على الحفر إلى عمق 12 ألف متر.

وقال الوزير دونماز إن أنشطة التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، ستُستكمل في غضون 45 إلى 60 يوما، تضيف الأناضول.