مقاربة دوليّة لتعزيز الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي

لقاء بين حاضنات أعمال جامعية جزائرية وتونسية

استعرض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، خلال اللقاء التحسيسي المشترك المنظم بجامعة الطارف، بحضور ممثلين عن حاضنة أعمال جامعة جندوبة بتونس، استراتيجية الجزائر التي تبناها قطاع التعليم العالي منذ سنة لتشجيع المقاولاتية في الوسط الجامعي بين الطلبة والتي تجلت ثمارها في إنشاء عدة مؤسسات ناشئة ومصغرة وإيداع براءات اختراع.

وقال رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال البروفيسور أحمد مير في تصريح لـ”الشروق”، إن اللقاء التحسيسي الذي احتضنته جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف، يأتي في إطار الحملات التحسيسية حول المقاولاتية والتي انطلقت في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية منذ أسبوع، حيث تنقل أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار للمشاركة في اللقاء الذي شارك فيه ممثلون لحاضنة الأعمال بجامعة جندوبة بتونس، ما سمح –يضيف- بتبادل وجهات النظر وتعزيز علاقات التبادل الثنائية بين البلدين والجامعتين.

وأشار البروفيسور مير إلى أن اللقاء التحسيسي كان فرصة للتعرف على النظام البيئي الريادي في جمهورية تونس، وبالأخص في جامعة جندوبة والجامعات الأخرى، فيما تم نقل وتقديم تجربة النظام البيئي الريادي للجزائر من قبل ممثلي حاضنة الأعمال بجامعة الطارف على وجه الخصوص، وممثلي اللجنة التنسيقية لمتابعة الابتكار عموما، لاسيما أن الجزائر شهدت هذه السنة نقلة نوعية في مجال المقاولاتية وهذا من خلال الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم العالي المتوجهة نحو إنشاء الشركات الناشئة والمصغرة مع إيداع أكبر عدد ممكن من طلبات براءة الاختراع، ولفت إلى أن اللقاء كان ثريا ومميزا بحضور عدد معتبر من الباحثين والأساتذة والطلبة الذين لديهم شغف المقاولاتية من مختلف الأطوار، وقدم الحاضرون -يضيف- وجهات نظرهم حول النظام البيئي المقاولاتي في الجزائر وفي تونس مع توصيات للتحسين وتدارك الأخطاء.

نوري: إنجاز مشاريع مشتركة ومرافقة الطلبة

وإلى ذلك، أوضحت الدكتورة نوري ندى، مديرة حاضنة أعمال جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف في اتصال بـ”الشروق” بأن ورشة العمل الدولية التي احتضنتها الجامعة بالتعاون مع جامعة جندوبة بتونس ممثلة في قطب الطالب المبادر تهدف لغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب الجامعيين من جهة، وإلى تعزيز الشراكة بين الجامعتين لإنجاز مشاريع مشتركة ومرافقة الطلبة وتكوينهم لولوج عالم المقاولاتية، وهو ما يدخل في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة الوصية بالجزائر من أجل بث روح المقاولاتية في الوسط الجامعي لدى الطلبة لتجعل من الجامعة قاطرة للتنمية المحلية ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وأكدت نفس المتحدثة على أهمية الانفتاح على التجارب المختلفة للدول ومنها تونس الشقيقة للاستفادة من الكفاءات الموجودة فيها، حيث تميزت التظاهرة الدولية بإلقاء عدة مداخلات من الجانبين من أجل التعريف بالنظام البيئي لريادة الأعمال سواء في تونس أو الجزائر من حيث القوانين والمرافقة والتكوين والتمويل .

من جهتها، أكدت الدكتورة أنيسة رياحي، المكلفة بالمهمة الاستراتيجية والبيداغوجية للطالب المقاول، بجامعة جندوبة تونس، لـ”الشروق”، بأن اللقاء الذي جرى بجامعة الطارف كان فرصة للتعاون مع حاضنة الأعمال الجزائرية من أجل التحسيس بثقافة المقاولاتية لدى الطلبة وتعزيز آليات التعاون بين الجامعتين والبلدين، عبرت عن استعداد جامعة جندوبة للعمل والتبادل مع جامعة الطارف وهذا في إطار تكوين ومرافقة الطلبة، وتعزيز ثقافة المقاولاتية وريادة الأعمال لديهم، حيث ستكون هناك اتفاقيات توأمة وتعاون في هذا المجال.

أسبوع المقاولاتية استقطب 573 ألف طالب

وعلى صعيد آخر، كشف أحمد مير، عن وصول عدد الطلبة المشاركين في أسبوع المقاولاتية المنظم من 13 إلى 19 نوفمبر إلى 573 ألف طالب من مجمل مليون طالب مستهدف من خلال هذه الحملات التحسيسية التي جرت في 114 مؤسسة تعليم عالي المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة اقتصاد المعرف والمؤسسات الناشئة.

وبلغة الأرقام، قال البروفيسور مير إن عدد الدورات التحسيسية المنظمة في هذا الشأن بلغت 658 تظاهرة تحسيسية بين ندوة ومحاضرة ولقاءات مع مقاولين ومعارض خصصت لمنتجات الطلبة المقاولين الذين انشأوا شركاتهم الناشئة أو المصغرة، حيث أتيحت لهم فرصة عرض منتجاتهم وتحسيس زملائهم الطلبة بأهمية الولوج لعالم المقاولاتية، فيما بلغ عدد الطلبة الحاضرين خلال أسبوع المقاولاتية 573 ألف طالب على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى 1900 أستاذ، وحضور أكثر من 650 مؤطر للحملات والتي كان الهدف منها تحسيس مليون طالب لتحفيزهم على ولوج عالم المقاولاتية، وهذا ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي من خلال القرار رقم 75-12 أو عبر مشاريع القرارات الوزارية التي ستكون متاحة خلال الأشهر القليلة القادمة، ومنها مشروع القرار الوزاري المشترك الطالب المقاول .