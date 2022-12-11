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جواهر

مقاضاة آبل بسبب استخدام أجهزتها في تعقب النساء

جواهر الشروق
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مقاضاة آبل بسبب استخدام أجهزتها في تعقب النساء
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جهاز آيرتاغ

رفعت امرأتان دعوى قضائية ضد آبل، وذلك بعد استخدام شريكيهما السابقين أجهزة آيرتاغ التابعة للشركة لمطاردتهما.

وفي الدعوى الجماعية المرفوعة، الاثنين 5 ديسمبر، في محكمة سان فرانسيسكو الفدرالية، قالت النساء إن شركة آبل لم تتمكن من حماية الأشخاص من التتبع غير المرغوب فيه من خلال أجهزة آيرتاغ، حسب وكالة رويترز.

يذكر أن هذه الأجهزة التي يبلغ قطرها 3.2 سنتيمترات توضع أو تربط بالمفاتيح والمحافظ وحقائب الظهر وغيرها حتى يتمكن الأشخاص من العثور على هذه الأشياء عند فقدها، وأصبحت تستخدم لأغراض إجرامية أو ضارة.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة لمالكي أجهزة “آي أو إس” (iOS) أو “أندرويد” (Android) في الولايات المتحدة الذين تم تعقبهم بواسطة “آيرتاغ” أو”المعرضين” للمطاردة بسبب إهمال آبل المزعوم.

وكانت آبل قد أعلنت في فيفري عن تحديثات لتسهيل العثور على الأجهزة وتحذير المستخدمين بسرعة أكبر في حال كان هناك جهاز آيرتاغ غير معروف المصدر متصل بأحد أغراضهم.

وقالت لورين هيوز، إحدى المدعيات في الدعوى، إن صديقها السابق علم إلى أين انتقلت بعد وضع آيرتاغ في عجلة سيارتها، مضيفة أنه نشر لاحقًا صورة على الإنترنت لشاحنة من حيّها الجديد.

وقالت المدعية الأخرى جين دو إن زوجها المنفصل عنها تعقبها بعد وضع آيرتاغ في حقيبة ظهر طفلهما.

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