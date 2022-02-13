-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يأمر بإلغاء الرسوم الجديدة على التجارة الإلكترونية
الجزائر
منظمة حقوقية سترفع الملف إلى المحكمة الجنائية

مقاضاة فرنسا دوليّا عن جرائمها النووية في الجزائر

محمد مسلم
  • 547
  • 0
مقاضاة فرنسا دوليّا عن جرائمها النووية في الجزائر
أرشيف

قالت منظمة حقوقية تدافع عن ضحايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر، إنها بصدد إعداد ملف قضائي لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا هذه التفجيرات بجنوب البلاد.

والمنظمة المعنية هي “إيكان الجزائر”، وهو “المكتب الذي يدافع عن مصالح الجزائريين والجزائريات الذين عانوا من الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر من 1960 إلى 1966″، وفق ما جاء في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه.

وبررت المنظمة الحقوقية قرارها هذا بكون “فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر”، وهي الخطوة التي تزامنت والذكرى الـ62 لتلك التفجيرات، المصادفة لتاريخ 13 فبراير من كل سنة.

وجاء في البيان: “لقد تابعنا ما فعلته (فرنسا) حتى الآن، ونحن مصممون على الدفاع عن هذه القضية العادلة والنبيلة، لكن السياسيين الفرنسيين دائمًا ما يبيعون لنا السراب. فالمترشح (للانتخابات الرئاسية الفرنسية) إيمانويل ماكرون، قال لنا كلاما في حملته الانتخابية سنة 2017، ولكن مباشرة بعد انتخابه غير كلامه وأصبح اليوم يشكك حتى في أصلنا وفصلنا. نعم أصبح يشكك في وجود الأمة الجزائرية قبل استعمار فرنسا لأرضنا”.

ومضت المنظمة معلقة: “فعشية الذكرى 62 لوقوع أول جريمة نووية فرنسية في الجزائر، والتي سمحت بدخول فرنسا إلى النادي النووي، دخل الشعب الجزائري بالمقابل، وخاصة سكان تلك المناطق (الجنوبية) في جحيم.. والبقية تعرفونها..”.

وسبق لهذه المنظمة أن وضعت استمارة رقمية على الموقع الرسمي لها، من أجل فتح المجال أمام “مشاركة عدد كبير من الجزائريات والجزائريين وأحباب الجزائر في مسعى رفع هذه الدعوى القضائية ضد الدولة الفرنسية”، وتزامن هذا والذكرى الـ61 لهذه التفجيرات، وهو ما يرجح حصولها على دعم كبير من قبل الجزائريين للمضي في هذه الدعوى القضائية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد على أن الجزائر ستظل متمسكة بمطلب تعويض فرنسا ضحايا التفجيرات النووية. كما طالب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر في لقاء جمعهما، بتسليم الجزائر الخرائط التوبوغرافية المتصلة بالتفجيرات النووية الفرنسية، للمساعدة على تحديد مناطق آثار الإشعاعات النووية وتطهيرها، وهو الأمر الذي لم يتم التجاوب معه لحد الآن.

ومهما تكن جدية هذه الخطوة فهي تنطوي على رمزية لافتة، مفادها دعوة الجزائريين إلى عدم نسيان جرائم التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، والتي امتدت على مدار ست سنوات وفق الوثائق الرسمية الفرنسية، وتسببت في أمراض سرطانية ووراثية لأبرياء ذنبهم أنهم يعيشون بالقرب من مناطق تلك التفجيرات، فضلا عن تلويث مساحات شاسعة من الأراضي بالإشعاعات النووية، التي لا زالت باريس ترفض تحمل مسؤوليتها في تنظيفها من الفضلات النووية القاتلة.

ليس هذا الأمر فقط، بل إن السلطات الفرنسية التي حاولت إيهام الرأي العام العالمي بأنها مستعدة لتعويض ضحايا تلك التفجيرات كأقل ما يمكن أن تكفر به عن ذنبها، من خلال سنها لما عرف “قانون موران” في عام 2010، إلا أنها وضعت عراقيل يصعب تجاوزها، بعد وضعها عقبات إجرائها أمام المطالبين بالتعويض، من قبيل إثبات وجود علاقة مباشرة بين المرض والإشعاعات النووية، وهي أمور يصعب إثباتها بالدليل العلمي، وفق ما ذهب إليه الكثير من المتابعين لهذه القضية الشائكة.

وعلى الرغم من مرور أزيد من عقد من الزمن على سن “قانون موران”، إلا أن أيا من الجزائريين المتضررين من الإشعاعات النووية، لم يتمكن من الحصول على تعويضات مالية أو تكفل طبي بموجب ذلك القانون.

مقالات ذات صلة
وزير العمل في مواجهة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية

وزير العمل في مواجهة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 فيفري 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 11 فيفري 2022

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

الإلغاء النهائي للفروض والاختبارات الاستدراكية

الإلغاء النهائي للفروض والاختبارات الاستدراكية

من كواليس القمة الافريقية مع عمار بلاني: 3 هزائم سياسية وأخلاقية للمخزن المغربي

من كواليس القمة الافريقية مع عمار بلاني: 3 هزائم سياسية وأخلاقية للمخزن المغربي

أسعار “المارغرين” تلتهب عشية شهر رمضان

أسعار “المارغرين” تلتهب عشية شهر رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد