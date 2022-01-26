مقاضاة مصلين بتهمة “زرع البلبلة” بالمساجد

تمردوا على شروط الوقاية

كشفت مصادر من مديرية الشؤون الدينية، والأوقاف بولاية خنشلة، الأربعاء، عن تحريك مكتب المنازعات والمتابعات القضائية بالمديرية، دعوى قضائية، ضد 07 أشخاص من المتشددين، بتهمة زرع البلبلة والفوضى داخل المساجد، والإخلال بالبروتوكول الصحي، المعد في إطار التدابير الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تحويل الشكوى، أمام المحققين بالضبطية القضائية، وتم ترسيمها من قبل الممثل القانوني، للمديرية على أن تستمر التحقيقات مع المشتبه فيهم بشأن الإدعاءات لموجهة ضدهم، قبل إحالتهم على العدالة.

وذكر المصدر ذاته أن المعنيين يعملون في كل مرة على “زرع البلبلة والفوضى داخل العديد من المساجد الكبرى والرئيسية، بمقر عاصمة الولاية”، على حد تعبيره، وعدّد هنا مساجد الأمير عبد القادر، وابن باديس، وأبي بكر الصديق، والرحمان والفلاح وغيرها، من خلال ما وصفه محدثنا بـ “محاولة يث أفكار بعيدة عن السنة النبوية والدين الحنيف وسط المصلين، وهو ما يتسبب في خلق أجواء من الفوضى بين المشتكى منهم وجموع المصلين”.

وأضاف المصدر أن المعنيين متهمون بخرق البرتوكول الصحي الخاص بمجابهة وباء كورونا، لاسيما ما يتعلق بالتباعد الجسدي، وقال إنهم يفرضون على المصلين التراص في الصفوف، “وغيرها من الأمور التي تخلّ بقدسية المسجد والمرجعية الدينية، كمنع الكمامة أثناء التكبير والصلاة”، ورغم تحذيرهم من قبل أئمة المساجد، يقول محدثنا بطرق ودية “غير أنهم تمادوا في ذلك”، ما أستدعى، حسبه، رفع تقارير إلى المديرية، التي لجأت إلى إيداع شكوى رسمية أمام القضاء، “في خطوة منها لوضع حد لمثل هكذا تصرفات، لاسيما بعدما وجد الأئمة أنفاسهم أمام مشاكل كبيرة يعيشونها، خلال كل تدخل في مثل هذه القضايا” على حد قوله.