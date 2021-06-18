مقاضاة نور الدين آيت حمودة بتهمة إهانة الأمير عبد القادر

مؤسسة الأمير تراسل رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين

تتجه مؤسسة الأمير عبد القادر لمقاضاة نور الدين آيت حمودة بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها في قناة وطنية والتي تمس بالأمير عبد القادر. وقالت زهور بوطالب، رئيسة مؤسسة الأمير عبد القادر في اتصال معها أن المؤسسة تساند وتدعم الدعوة القضائية التي تقدم بها فريق من المحامين ضد المدعو نور الدين آيت حمودة بعد التصريحات المسيئة لرمز من رموز الجزائر، حيث سيتم إيداع القضية رسميا هذا الأحد.

وأضافت زهور بوطالب، أن ما أدلى به نور الدين آيت حمودة فضلا عن المغالطات التاريخية التي جاءت فيه، لكن أيضا يروج للحقد والكراهية ويندرج في إطار عمل ممنهج ضد تكسير كل رموز الجزائر، مؤكدة أنها خطة مدروسة لتفتيت وزرع الشك في تاريخ الجزائر حتى يكبر الجيل الجديد وهو يشكك في كل رموزه وتاريخه، أي أننا بلا تاريخ.

وأضافت المتحدثة أنها في البداية ترفعت عن الرد على تصريحات آيت حمودة، لكن بعد الخطوة التي تقدم بها فريق المحامين فإن مؤسسة الأمير تدعم هذا المسعى وستتوجه برسالة إلى رئيس الجمهورية ووزارة المجاهدين للتأكيد على تطبيق القانون ووضح حد لجنون الإساءات المتكررة لرموز الثورة، خاصة وأن الجزائر سبق وأن أقرت قانونا يجرم خطاب الكراهية ونشر العنصرية صدر في شكل مرسوم رئاسي في أعقاب الزوبعة التي أثارتها تصريحات رابح ظريف ضد الشهيد عبان رمضان وانتهت إلى سجنه.

من جهة أخرى، قالت زهور بوطالب أن خطورة ما قاله نور الدين آيت حمودة الذي يفتقر لصفة المؤرخ يمكن لتلك التصريحات أن تفتح الباب أمام تصريحات أخرى قد تمس رموزا أخرى من تاريخ الجزائر وهذا عيب وعار أن يروج له من خلال قناة وطينة، مؤكدة انه حان الوقت للردع بالقانون من يواصل الإساءة لرموز الجزائر.