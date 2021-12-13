مقاطعة الأساتذة ترهن نتائج الفصل الأول للتلاميذ

مديرون يضطرون لتأجيل تسليم كشوف النقاط

سيتسبب قرار نقابة “الكناباست” القاضي بالاستمرار في مقاطعة كافة الأعمال الإدارية، والمرتبطة أساسا بصب علامات التلاميذ في تأخير عملية تسليم كشوف النقاط للأولياء إلى أجل غير مسمى، خاصة أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن فتحها للأرضية الرقمية بدءا من الـ16 ديسمبر الجاري، لتمكين الأولياء من التعرف على نتائج أبنائهم رقميا عبر النظام المعلوماتي.

قرار نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الصادر مؤخرا والقاضي بمقاطعة الأساتذة لصب نقاط التلاميذ والاحتفاظ بها وبأوراق الإجابات، وعدم تسليمها للإدارة، وكذا الامتناع عن تصحيح مواضيع اختبارات الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري جماعيا مع التلاميذ، بالإضافة إلى رفض إعلام المعنيين بنتائج الفروض والاختبارات، أثار القرار تذمر واستياء مديري المؤسسات التربوية، والذين سيضطرون لا محالة إلى تأجيل تسليم كشوف النقاط للأولياء في التاريخ الذي حددته الوصاية وهو الـ16 ديسمبر الجاري، إذ سيجدون صعوبة في استكمال العملية، على اعتبار أنه لا يمكن تسليم كشف نقاط بخانات فارغة دون علامات ولا ملاحظات، في حين سيحرم الأولياء أيضا من التعرف على نتائج أبنائهم رقميا عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، باستثناء المؤسسات التربوية غير المقاطعة.

وفي نفس السياق، أشارت تقارير المفتشين إلى أن تلاميذ الطورين الثانوي والمتوسط قد تحصلوا على نتائج ضعيفة و”دون المتوسط” في اختبارات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الجارية، خاصة في مواد الرياضيات والعلوم الفيزيائية والفلسفة والعلوم الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا”، برغم أن الأسئلة قد وردت في المتناول، باستثناء تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة 2022، الذين أحدثوا الاستثناء هذه السنة وتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في أغلب المواد.