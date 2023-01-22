مقاطعة البيض “إيجابيّة”.. وخفّضت الأسعار مؤقتا

مواطنون يثمّنون ومربّون "متخوفون"

أتت حملة مُقاطعة شراء منتج البيض، التي دشّنها المستهلكون وجمعيات حماية وإرشاد المستهلك، بثمارها وفي ظرف قصير، إذ انخفضت أسعار صفيحة البيض بـ70 دج للواحدة دفعة واحدة، وهو ما أفرح المستهلك المُترقّب لانخفاض أكثر في الأسعار، بينما توجّس المُربّون خيفة تكبدهم خسائر مادية، بسبب تخبّطهم في جملة مشاكل، جعلت أسعار البيض في ارتفاع، ومتوقعين العزوف عن المهنة مستقبلا.

انخرط المستهلكون والجمعيات في حملة غير مسبوقة لمقاطعة شراء منتج البيض، بعد وصول سعر الحبّة إلى غاية 25دج، ورغم أن الحملة لم تدم أكثر من أسبوع، ولكن نتائجها كانت إيجابية على أرض الواقع.

وفي هذا الصّدد، شهدت أسعار صفيحة البيض على مستوى سوق الجملة للبيض ببلدية الكاليتوس، انخفاضا في الأسعار بـ70 دج للصفيحة الواحدة. وهو انخفاض برّره تجار الجملة، بقلة الطلب على المنتج من طرف المستهلكين وحتى من تجار التجزئة، تلبية لنداء حملة مقاطعة الشراء. وتوقّع التجّار أن تستمرّ الأسعار في الانخفاض، ولو بشكل طفيف الأيّام المقبلة.

مُواطنون “راضون” ومستمرّون..

وأبدى المواطنون “رضاهم” عن نتيجة حملة مقاطعة شراء البيض، التي حملت شعار “خلّيه يفقس”، بعد ما اكتوت جيوبهم بالإرتفاع “الصّاروخي” لسعر حبّة البيض، التي قفزت من 10 دج إلى 25 دج في ظرف أشهر قصيرة، خاصة أن مادّة البيض من أكثر المنتجات استعمالا في المطابخ الجزائرية.

وأكد بعض المواطنين، استمرارهم في حملة المقاطعة، لإعادة البيض لأسعاره السابقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

الصّفيحة تتراجع من 570 دج إلى 500 دج..

وبالمقابل أبدى مُربو الدواجن تخوّفهم، من تكبّد خسائر كبيرة، بسبب هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار البيْض، مُؤكّدين أنّ الإشكال الحاصل ليس في الرفع العشوائي للأسعار من قبل المُربين، وإنما لظروف قاهرة أثّرت على هذه الشعبة.

وفي هذا الشأن، أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمربي الدواجن، شريف حمزة، بانخفاض سعر صفيحة البيض بـ70 دج في ظرف يومين فقط، بسبب حملة مقاطعة الشراء التي أعلنها المواطنون.

وقال في اتصال مع “الشروق” بأنّ سعر صفيحة البيض بسوق الجملة ببلدية الكاليتوس، انخفض من 570 دج إلى غاية 500 دج في ظرف يومين.

وعبّر المتحدث في الوقت نفسه، عن تخوّفه من تأثّر شُعبة الدّواجن بصفة عامة لما وصفه “عدم استقرار أسعار البيض”، مؤكدا بأن المُربيّن “غير مُطمئنّين”.

على وزارة الفلاحة “حلحلة” مشاكل المُربين

وحسب مُحدثنا، انخفاض أسعار البيض فجأة “فيه مضرّة للفلاح الذي يحتاج لتدخل وزارة الفلاحة، لتنظيم هذه الشعبة وإحصاء مشاكلها”، مؤكدا بأن مربي الدواجن “لا يحبذون مقاطعة الشراء من المواطنين بهذه الطريقة غير المدروسة”.

ودعا المتحدث، لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الشعبة، التي يأتي على رأسها غلاء الأعلاف، ونفوق أعداد معتبرة من الدجاج البيوض لإصابته بأمراض فيروسية فتاكة، وتأخّر وزارة الفلاحة بأكثر من 3 أشهر لجلب اللقاح من الخارج.

وأشار شريف، إلى أنّ حملة مقاطعة الشراء “نتائجها تكون آنية وعلى المدى القصير فقط، بسبب بقاء أسباب الإرتفاع.. ومن يضمن أن لا تعاود أسعار البيض ارتفاعها مُجدّدا في شهر رمضان؟” يتساءل المتحدث.

توقّعات بارتفاع الأسعار خلال رمضان

ويتخوّف نائب رئيس لجنة مربي الدواجن، من عزوف الفلاحين عن مهنة تربية الدجاج البيوض مستقبلا، بسبب الخسائر المتواصلة، داعيا إلى دراسة مشاكل الشعبة بطريقة دقيقة من طرف وزارة الفلاحة.

ويتوقع شريف، أن تستقر أسعار صفيحة البيض مستقبلا في حدود تتراوح بين 450 دج إلى 550 دج بأسواق الجملة، وأن تصل إلى غاية 700 دج بسوق التجزئة، “ومع ذلك يبقى العرض والطلب هما المتحكمان في هذه السوق”.