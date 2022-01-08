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الجزائر
الجمعية العامة لمجلس الاتحاد تقرر

مقاطعة العمل القضائي بداية من الخميس 13 جانفي

إلهام بوثلجي
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مقاطعة العمل القضائي بداية من الخميس 13 جانفي
أرشيف

قررت الجمعية العامة غير العادية لمجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين المنعقدة السبت بولاية قسنطينة مقاطعة العمل القضائي بداية من 13 جانفي الجاري .

ويأتي قرار المقاطعة الذي سيكون إلى أجل غير مسمى بسبب تداعيات قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية والتي دخلت حيز التنفيذ وفقا لقانون المالية لسنة 2022.

ومعلوم أن قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022 ، كانت قد أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الجبة السوداء؛ الذين اعتبروا قرار رفع الضرائب من 12 بالمئة إلى 35 بالمئة بغير المدروس ، وهو ما كان سببا لخروجهم في إحتاججات عبر الهيئات القضائية شلوا من خلالها المحاكم والمجالس، فيما تمسك مجلس الاتحاد بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي تم عرضه في البرلمان لكن تصويت النواب لم ينصفه.

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