-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مقاطعة درارية تستشير مواطنيها حول حلول أزمة المرور

الشروق أونلاين
  • 558
  • 0
مقاطعة درارية تستشير مواطنيها حول حلول أزمة المرور

قررت مقاطعة درارية بالعاصمة إشراك مواطنيها لتقديم مقترحات وحلول حول أزمة المرور وظاهرة الاختناق المسجلة يوميا عبر طرقاتها.

ونشرت المقاطعة الإدارية لدرارية، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك منشورا تدعو فيه  كل شرائح المجتمع من خبراء و مختصين و أساتذة و طلبة جامعات و كل من له تصور أو أفكار حول ظاهرة الاختناق المروري لمشاركتها عبر صفحتها أو مراسلتها عبر بريدها الإلكتروني.

وأوضحت المقاطعة في منشورها أنه “إيمانا منها بضرورة إشراك المواطنين و المجتمع المدني من جمعيات و لجان أحياء في عملية اتخاذ القرار، يدعو الوالي الجميع إلى تقديم أفكار وحلول لظاهرة الاختناق المروري”.

وأكدت المقاطعة أن الحلول المقترحة سيتم مناقشتها في يوم دراسي مخصص لها والخروج بتوصيات المشاركين التي لا شك انها ستساهم في التخفيف من حدة الازدحام، في انتظار استلام_بعض_المشاريع المسجلة في إطار مخطط فك الاختناق المروري عن العاصمة، و التي من شأنها القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق سكان المقاطعة  وزوارها”.

مقالات ذات صلة
كهل يذبح والدته وشقيقته بسطيف

كهل يذبح والدته وشقيقته بسطيف

هل قررت الجزائر معاقبة فرنسا اقتصاديا؟

هل قررت الجزائر معاقبة فرنسا اقتصاديا؟

هذه قصة النابغة بوختاش الذي تحدّى الإعاقة ونال الدكتوراه بتفوّق

هذه قصة النابغة بوختاش الذي تحدّى الإعاقة ونال الدكتوراه بتفوّق

بلاني لهلال: خيار المائدة المستديرة في نزاع الصحراء الغربية عفا عليه الزمن

بلاني لهلال: خيار المائدة المستديرة في نزاع الصحراء الغربية عفا عليه الزمن

ضبط 4 مدبرين لرحلات “الموت” بتلمسان

ضبط 4 مدبرين لرحلات “الموت” بتلمسان

 الجوية الجزائرية تكشف عن برنامج الرحلات الجديدة

 الجوية الجزائرية تكشف عن برنامج الرحلات الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد