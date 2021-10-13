مقاطعة درارية تستشير مواطنيها حول حلول أزمة المرور

قررت مقاطعة درارية بالعاصمة إشراك مواطنيها لتقديم مقترحات وحلول حول أزمة المرور وظاهرة الاختناق المسجلة يوميا عبر طرقاتها.

ونشرت المقاطعة الإدارية لدرارية، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك منشورا تدعو فيه كل شرائح المجتمع من خبراء و مختصين و أساتذة و طلبة جامعات و كل من له تصور أو أفكار حول ظاهرة الاختناق المروري لمشاركتها عبر صفحتها أو مراسلتها عبر بريدها الإلكتروني.

وأوضحت المقاطعة في منشورها أنه “إيمانا منها بضرورة إشراك المواطنين و المجتمع المدني من جمعيات و لجان أحياء في عملية اتخاذ القرار، يدعو الوالي الجميع إلى تقديم أفكار وحلول لظاهرة الاختناق المروري”.

وأكدت المقاطعة أن الحلول المقترحة سيتم مناقشتها في يوم دراسي مخصص لها والخروج بتوصيات المشاركين التي لا شك انها ستساهم في التخفيف من حدة الازدحام، في انتظار استلام_بعض_المشاريع المسجلة في إطار مخطط فك الاختناق المروري عن العاصمة، و التي من شأنها القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق سكان المقاطعة وزوارها”.