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الجزائر
أوامر بإقناع الأساتذة بالعدول عن قرار المقاطعة

مقاطعة صب النقاط تربك مديري المدارس

نشيدة قوادري
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مقاطعة صب النقاط تربك مديري المدارس

أمرت وزارة التربية، مديريها التنفيذيين، ببرمجة لقاءات مكثفة مع الأساتذة، لإقناعهم بالتراجع عن قرار مقاطعة صب علامات الفروض والاختبارات الفصلية العالقة، خلال 10 أيام، لإنهاء الأعمال الإدارية “المتراكمة” خاصة المرتبطة بالفصل الدراسي الأول قبل موعد الامتحانات المدرسية.

قالت مصادر “الشروق”، إن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمر مديريه الولائيين ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي التربية والتعليم للمواد، خلال الندوة الوطنية التي عقدها الأربعاء الماضي بتقنية التحاضر المرئي، بإطلاق حوار مع الأساتذة، لإقناعهم بصب نقاط تلاميذهم الخاصة بالفروض المحروسة واختبارات الفصل الأول وفروض الفصل الثاني في الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوزارة التي تم فتحت الأسبوع الماضي مراعاة لمصلحة التلاميذ.

وقالت المصادر إن نسبة مقاطعة الأساتذة لصب علامات التلاميذ الخاصة بالاختبارات والفروض، عالية جدا، خاصة بالتعليم المتوسط والثانوي، ما تسبب في تجميد كافة الأعمال الإدارية مما سيصعب مهمة المفتشين، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية المنتظرة بعد 93 يوما بالضبط.

وأشارت المصادر بأن المقاطعة لا تخص التلاميذ، وإنما هي عملية إدارية تقنية بحتة بين الأستاذ والإدارة، في وقت استوفى التلميذ حقه كاملا من العملية التقييمية البيداغوجية.

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