مقاطعة صينية تقدم مكافأة للعروس إذا توفر فيها هذا الشرط!

قررت مقاطعة في شرق الصين تقديم مكافأة نقدية للعروس إذا كان سنها 25 عاما أو أقل، وهو أحدث إجراء لتحفيز الشباب على الزواج والإنجاب.

وذكر الإعلان الذي نشره الحساب الرسمي لمدينة تشانغشان على موقع “ويتشات” أن المكافأة التي تقدر بـ 1000 يوان (137 دولارا) تهدف إلى التشجيع على الزواج والإنجاب في سن مناسب في حالات الزواج الأولى.

كما تضمنت سلسلة من الإعانات لرعاية الأطفال والخصوبة والتعليم للأزواج الذين لديهم أطفال.

وفي ظل قلقها من أول انخفاض في عدد السكان في الصين منذ 6 عقود والشيخوخة السكانية السريعة، تحاول السلطات بشكل عاجل اتخاذ مجموعة من التدابير لرفع معدل المواليد.

كما تتضمن الإجراءاتتقديم الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال، وفقا لوكالة رويترز.

ويعتبر الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عاما للذكور، و20 عاما للإناث، لكن عدد الأزواج الذين يتزوجون آخذ في الانخفاض.

وسجلت معدلات الزواج مستوى قياسيا منخفضا في عام 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، ووفقا للبيانات الحكومية الصادرة في جوان، كان هناك 800 ألف حالة زواج أقل في العام الماضي مقارنة بعام 2021.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن معدل الخصوبة في الصين، وهو بالفعل أحد أدنى المعدلات في العالم.

ويعد انخفاض ثقة المستهلك والمخاوف المتزايدة بشأن صحة الاقتصاد الصيني، من العوامل الرئيسية التي ذكرها الشباب لعدم رغبتهم في الزواج وإنجاب الأطفال.