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الجزائر
تسببت في قطع التيار عن بلدية مرسى الكبير بوهران

مقاولة مجهولة تربط حيا فوضويا بشبكة الكهرباء

سيد أحمد فلاحي
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مقاولة مجهولة تربط حيا فوضويا بشبكة الكهرباء
أرشيف

في حادثة غريبة، قلّما نشاهدها في الجزائر، أحبطت ليلة الأحد، مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح سونلغاز وبلدية مرسى الكبير بوهران، محاولة تجسيد مقاولة خاصة، مشروعا غير شرعي، لتزويد حي فوضوي بالطاقة الكهربائية، من دون الحصول على رخصة من الجهات الوصية، ما تسبَب في وقوع انقطاعات للكهرباء على مستوى هذه البلدية الساحلية.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من بلدية مرسى الكبير، فإن الواقعة حدثت بعد دخول المنطقة برُمتها في ظلام دامس، نتيجة خلل أصاب المحولات الكهربائية التي تدعم البلدية بالطاقة، وخلال تنقل فرق سونلغاز لتحري الأمر، عثروا بالصدفة على أشغال تركيب كوابل كهربائية، ووضع عدد من الأعمدة، إلى جانب العثور على جرافات ورافعات تستعمل في الحفر، وعلى إثر ذلك، تم الاتصال بمصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى عين المكان من أجل توقيف الفاعلين، وفتح تحقيق في القضية، لمعرفة الطريقة والأهداف التي كان ينوي صاحب المشروع الوصول إليها، رغم أن القانون واضح في هذا الصدد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد منطقة بالطاقة الكهربائية إلا بموافقة الجهات الوصية والمرور على مناقصات، والأكثر من ذلك أنه لا يمكن تزويد حي من الأحياء بالطاقة الكهربائية بترخيص.
من جهتها، قيدت مصالح سونلغاز شكوى ضد مجهول، كونها لم تجد بمسرح الجريمة أي عامل تابع للمقاولة، ما زاد من غرابة القضية، وتم على الفور بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني إزالة الأعمدة الكهربائية وحجز الكوابل التي كانت موضوعة داخل خندق يصل إلى المجمع السكني الفوضوي، ومواصلة التحقيق لمعرفة الفاعلين الرئيسيين الذين يقفون وراء هذا “المشروع الموازي”، تقول نفس المصادر.

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