مقاولٌ يخترع سكنا ريفيا سهل البناء ومقاومٌ للزلازل

يُشيّد في ظرف 15 يوما..

تقاعد من مهنة المقاولة، ومتابعة المشاريع السّكنية، وانكب على دراسة كيفية بناء سكن ريفي، يكون اقتصاديا وذا طابع عمراني مميز.. إنّه المقاول يحي جوادي، الذي اخترع مسكنا ريفيا، يُبنى في ظرف 15 يوما فقط، مقاوم للزلازل، وأمنيته أن ترافقه وزارة السكن في اختراعه..

قصد يحي جوّادي مقر جريدة “الشروق” حاملا معه مُخطّطات كثيرة، لسكنات ريفية، يقول إنه اخترع طريقة لإنجازها في ظرف 15 يوما فقط.. يقول بأنّه سجّل براءة اختراع في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، متعلق باختراعه صيغة سكنية، من نوع السكن الريفي، مميزة في طريقة بنائها، كما أنّها مقاومة للزلازل ولمختلف الظروف الطبيعية.

وبحسب ما ذكره المعني، فإنّ الصّيغة التي اخترعها عبارة عن سكنات ريفية متكونة من 3 غرف على مساحة 85 مترا مربعا، ويمكن للسكن أن يمتد إلى غاية 6 غرف، تُشيّد بالخرسانة العادية، وتُبنى في ظرف 15 يوما فقط، عن طريق تجميع 5 أجزاء منفصلة من المنزل، كما أن المنزل يتوفر على جميع معايير السلامة.

ويُكلف تشييد هذا المنزل أقل من 300 مليون سنتيم، ويمكن إضافة طابق ثان له.

ومن ميزات هذه السكنات، أنها تساهم في خلق قرى ريفية حقيقية وذات طابع عمراني جميل ومميز، مع سهولة ربطها بالغاز والكهرباء، عكس القرى والمداشر الحالية، المتباعدة عن بعضها، التي يصعب على الدولة تهيئتها.

ويتمنى جوّادي أن تهتم وزارة السكن باختراعه، وترافقه في إنجاز مشاريع السكن الريفي، مع القيام بمراقبة عملية البناء وجودتها.

ويشار إلى أن صيغة السكن الريفي في بلادنا، تتم عن طريق منح إعانات عبارة عن أقساط مالية للمستفيدين، سواء من كان يملك قطعة أرض ولم يستطع البناء، أم حتى من لا يملك الأرض، ويتولى مقاول تكلفه البلدية بمراقبة عملية تشييد هذه السكنات دوريا.