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الجزائر
المقاولاتية وروح الابتكار والانجليزية ومنهجية البحث ضمن الوحدات

مقاييس جديدة للتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2023

إلهام بوثلجي
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مقاييس جديدة للتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2023

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج وحدات أفقية جديدة لتدعيم التكوين في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي، منها إدارة الابتكار والمقاولاتية.
وجاء في بيان للوزارة -تلقت الشروق نسخة منه- بأنه في إطار ترقية التكوين في الطور الثالث “الدكتوراه” وضبط جودة ومعيارية الخدمة في التعليم العالي، ولتحقيقها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم 1419 المؤرخ في 24 ديسمبر 2022 يحدد الوحدات الأفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث؛ إذ يهدف إلى تحديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات الأفقية التي تأتي تكملة لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي.
وبموجبه تم استحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه، إذ يسمح لهم من اكتساب المعارف الأفقية اللازمة لتحضير الأطروحة، وكذا اكتساب المهارات البيداغوجية ومهارات التواصل بالإندماج في الوسط الجامعي والوسط المهني والتدريس، والانفتاح على المجالات ذات الصلة بالبحث.
وعلى هذا الأساس، فإن التكوين التكميلي يعتمد على ملحقين أثنين مترابطين الأول يتعلق بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر (16) مهارة، منها احترام الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة، وتحرير محتوى علمي موثوق بجودة فائقة والانضمام إلى الشبكات الأكاديمية، والقيام ببحث علمي معمق على الويب والتحسيس بأهمية الآداب والأخلاقيات في البحث العلمي.
أما بخصوص الملحق رقم 2 فهو يتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية (08) مواضيع تتمحور حول تعريف التكوين في الدكتوراه، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا، واليقظة الوثائقية والبحث البيبليوغرافي وأهميته التعليمية في البحث العلمي، فضلا عن تعزيز المهارات في اللغة الإنجليزية (مستوى “B2 “أو “C1”)، ومادة اللفلسفة ومنهجية البحث، وإدارة الابتكار والمقاولاتية.
وستدخل هذه المقاييس حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث.

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