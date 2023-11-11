مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن 100 شهيد لم تُخرج جثامينُهم

الكيان الصهيوني يقصف الخط الرئيسي للأكسجين

كشف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور منير البرش، عن عزمهم حفر مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، لدفن شهداء لم يتمكنوا من الخروج لدفنهم، بسبب القصف الصهيوني العنيف المتواصل منذ 3 أيام على محيط المجمع الطبي.

وقال البرش في تصريحات، لقناة “الجزيرة”، إن “القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالٍ. يوجد قصف بشكل عنيف جداً كل دقيقة تقريباً، بهدف التمهيد لدخول المجمع”. وأضاف البرش أن قصف الاحتلال الصهيوني عرقل دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع. وقال: “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء”.

ولفت البرش إلى أنهم لا يستطيعون دفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى، وأكد أنهم يريدون حفر مقبرة جماعية في الصباح داخل مجمع الشفاء لدفن 100 جثمان ملقاة في المستشفى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، السبت، خروج مجمع الشفاء الطبي في القطاع عن الخدمة وتوقفه تماماً عن العمل، مشيراً إلى قصف الاحتلال الصهيوني للمبنى الجراحى في المجمع.

القدرة قال في تصريحات لـ”الجزيرة”: “نحن الآن موجودون داخل المستشفى المحاصَر من كل الاتجاهات، وهناك عدد كبير من المسيرات”، وأضاف أن “مجمع الشفاء الطبي توقف عن العمل وخرج تماماً عن الخدمة”.

وأكد المتحدث توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل في مجمع الشفاء الطبي، فيما استهدف الاحتلال مبنى الجراحة داخل المجمع، كما أكد القدرة أن الكوادر الطبية لا تستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف.

القدرة أضاف أنه لا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني، وأنه حتى الاتصال الداخلي مقطوع، في حين قال مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سليمة في تصريحات لـ”الجزيرة”، إن “ساعات فقط تفصل الطاقم الطبي عن الموت، وإن العالم يشاهدنا ونحن نموت، ولسنا أرقاماً”.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوسف أبو الريش، إن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء، ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيراً إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.

وأضاف أبو الريش أن “واقع مجمع الشفاء حالياً لا يمكن تخيله”، موجهاً نداءً قال إنه قد يكون الأخير للتدخل العاجل لفك الحصار عن المستشفى، وإنقاذ المرضى الذين بداخله، وأكد نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء، وقال إن الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل.

في موازاة ذلك، قال إداري من داخل مستشفى الشفاء إن هنالك نحو 15 ألف شخص موجودون داخل المستشفى حالياً، ووصف الوضع بأنه كارثي، وقال إن “الأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت وأعداد المرضى كبيرة جداً”.

استشهاد 39 رضيعا جراء انقطاع الأكسجين

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، أن 39 رضيعا استشهدوا بقسم العناية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة مهددون بالوفاة جراء انقطاع الأكسجين، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي كثيف يتعرض له المستشفى واشتباكات عنيفة في محيطه.

وقالت الكيلة في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة في رام الله إن الكيان الصهيوني ترتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، مضيفة “تبا للمجتمع الدولي الذي لا يستطيع وقف آلة التدمير وقتل المرضى والجرحى في المستشفيات في بث مباشر أمام العالم”.

وقالت إن الكيان الصهيوني يقصف المستشفيات ويحاصرها بالدبابات بدلا من تزويدها بالوقود والدواء والمستلزمات، والنتيجة الموت المحقق لآلاف المرضى والجرحى.

ووجهت الكيلة مناشدة إلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفك الحصار عن المستشفيات ووقف الحرب لإنقاذ آلاف السكان.

تصعيد غير مسبوق والهدف المستشفيات

يأتي هذا فيما يُصعد جيش الاحتلال الصهيوني منذ أيام من هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.

كذلك كثفت الطائرات الصهيونية، الجمعة إلى السبت، هجماتها ضد مستشفيات قطاع غزة، حيث واصلت غاراتها على محيط مستشفيات “الشفاء” و”الإندونيسي” و”العودة” و”القدس” و”الرنتيسي للأطفال”.