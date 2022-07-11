مقبرة جماعية لجنود مصريين في الأراضي المحتلة.. أول ردّ من القاهرة

بعد أن تحدثت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 80 جندياً مصرياً، أحرق منهم 20 جنديا في فترة حرب الأيام الستة عام 1967، طالبت مصر بفتح تحقيق عاجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في أول ردّ فعل من القاهرة، إنه قد تم “تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً”.

وصرّح حافظ بأن مصر تطالب “بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات، وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل”.