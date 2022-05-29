مقترحات الجزائر نقلة نوعية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا

بخصوص ما عرضته على قادة القارّة.. مختصون:

رافعت الجزائر على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تعزيز التعاون الوثيق بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تضمن التقرير المقدم أمام القمة الاستثنائية لدول الاتحاد الإفريقي المنعقدة بـ”مالابو” عاصمة غينيا الاستوائية اقتراحات عملية للتصدي للظاهرة الإرهابية المتفاقمة بعدد من دول القارة الإفريقية ومنها منطقة الساحل الإفريقي.

وعن ماهية وأبعاد هذه الرؤية الجزائرية المتكاملة لتعزيز الأمن الإفريقي يؤكد المحلل السياسي، البروفيسور مخلوف ساحل، للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن الجزائر من الدول التي ساهمت في تطوير الأطر الإفريقية لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، يرى أبو الفضل بهلولي وهو أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة الجزائر بأن مبادرة الجزائر تدخل ضمن سياق إعداد وصياغة استراتيجية افريقية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأضاف بهلولي بأن مقترحات التعاون التي تقدمت بها الجزائر مستمدة من تجربتها الطويلة في محاربة الإرهاب.

ومن جهته، تحدث رابح لعروسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر بأن مرافعة الجزائر من أجل قيام تعاون بين دول الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية مستنبطة من التجربة الوطنية الرائدة والناجعة في هذا الميدان على مدار عشرية كاملة.

ويضيف الأستاذ لعروسي بأن مبادرة الجزائر تحتاج إلى دعم من قبل المجموعة الدولية على مستوى الأمم المتحدة خصوصا ونحن نشهد اليوم متغيرات جديدة على الساحة الدولية تتشابك فيها المصالح ولا خيار أمام إفريقيا سوى أن تكون كتلة واحدة.

وتحدث لعروسي أيضا عن خطورة الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص والكيانات الإرهابية وعن أهمية تحرك دول القارة من أجل تحصين هذه المنصات سواء بالجزائر أو دول الجوار الإفريقي.

كما تبنى الاتحاد الإفريقي كذلك اقتراحا تقدمت به الجزائر خلال قمة “مالابو” ويتضمن إنشاء “وكالة إفريقية للشؤون الإنسانية” بهدف توحيد الجهود والتضامن خلال الكوارث الطبيعية وهو الأمر الذي اعتبره لعروسي فكرة مبتكرة وخطوة إضافية لتعزيز التعاون وروح التضامن بين دول القارة.