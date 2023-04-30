مقترحات المركزية النقابية للوصول إلى “صفر حوادث مهنية” في أماكن العمل

طالب الأمين العام بالنيابة للمركزية النقابية، حمو طواهرية، بتفعيل اللجنة العليا للنظافة والأمن على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع السعي للوصول إلى نسبة صفر حوادث في أماكن العمل.

جاء هذا في الكلمة التي ألقاها الأمس، السبت 29 أفريل، في مراسم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، المنظمة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

هذا حسب بيان الإتحاد العام للعمال الجزائريين. الأمين العام بالنيابة للمركزية النقابية “أكد أن السلامة المهنية والصحة في العمل تحظى بأهمية كبيرة في البيئة المهنية للعامل وهي في صميم العمل النقابي، وذلك لضمان جو مهني ملائم يضمن حمايته من كل الحوادث المهنية التي يمكن أن يكون عرضة لها أثناء أداء واجبه المهني” يقول نص البيان.

حمو طواهرية طالب في كلمته تفعيل اللجنه العليا للنظافه والأمن على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع العمل على تخفيض العمل المزعج عوض التعويض المادي للعمال، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي، حسب البيان.

كما طالب أيضا بإعطاء “الأهمية القصوى لتكوين العمال والنقابيين وخصوصا عمال الورشات والذين يعملون بمكنات متطورة وخطيرة ومعقدة في نفس الوقت وهذا أولا حفاظًا على سلامتهم وسلامة غيرهم من الإخوة العمال، مما يسمح بتحفيز العمال الذين يتلقون تربصات في القواعد العمالية من أجل تحقيق هدف صفر حوادث مهنية في أماكن الشغل.

للإشارة اللقاء تم بحضور كل من وزير الصحة السيد عبد الحق سايحي ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، ومسؤولي وممثلي المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل، بالإضافة إلى ممثلة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر.