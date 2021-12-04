مقترحات تعديل قانون التقاعد في طورها الأخير

الفصل في اجتماع وشيك لهياكل المركزية النقابية

تجتمع هياكل المركزية النقابية بولاية معسكر في 18 ديسمبر الجاري، في لقاء ينتظر أن تناقش فيه مقترحات التنظيم النقابي الأكبر في البلاد بخصوص إصلاح قانون التقاعد، ووضع اللمسات الأخيرة عليها قبل تقديمها للحكومة.

تقديم تصور الشريك الاجتماع للحكومة في اللقاء المقبل للثلاثية

وأفادت مصادر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق” أن قيادة التنظيم برمجت مؤتمرات تجديد الهياكل لـثلاث اتحادات ولائية في الفترة ما بين 11 و17 ديسمبر الجاري، لكل من ولايات مستغانم وتيارت ومعسكر، بعد أن ظلت غير مجددة منذ حقبة الأمين العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد، إضافة لتجديد هياكل فدرالية عمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلال الفترة ذاتها.

ولفتت ذات المصادر إلى أن المركزية النقابية ستجتمع بكافة هياكلها في لقاء بولاية معسكر يوم 18 ديسمبر المقبل يضم قيادة التنظيم (الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية) إضافة إلى الاتحادات الولائية الـ48 للوطن، والفدراليات وعددها 19 فدرالية، وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة رؤية وتصور المركزية النقابية لإصلاح نظام التقاعد التي تعتبره مجحفا بحق العمال ولم يراع عددا من العوامل، على غرار عدم منح العامل المحال على التقاعد أي امتياز لقاء سنوات النشاط التي يكملها بعد إتمامه 32 سنة، بالنظر لكون تقييم التقاعد يتم فقط على فترة عمل بـ32 سنة وتقابلها نسبة 80 بالمائة.

ولم تتسرب بعد تفاصيل عن فحوى المقترحات التي ستقدمها المركزية النقابية، لكنها في الغالب تتمحور حول إعادة حق التقاعد على الأقل بعد إتمام 32 سنة خدمة لعدد من القطاعات.

وتعكف المركزية النقابية على إعداد جملة من المقترحات بشأن إصلاح قانون التقاعد، وتقديمها للحكومة في الاجتماع المقبل للثلاثية الذي يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل، الذي لم يحدد تاريخه بعد، لكن أوساطا بالمركزية النقابية تحدثت عن إمكانية عقده في شهر ديسمبر الجاري بعد استكمال مسار الإصلاحات السياسية بتنظيم الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر الماضي.

وسبق للأمين العام للمركزية النقابية، سليم لباطشة، أن أكد لـ”الشروق” أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لم يغلق الباب أمام إصلاح قانون التقاعد وترك الباب مفتوحا أمام النقاش والحوار بشأنه، وشدد على أن عجز صندوق التقاعد ليس سببه العمال المحالين على التقاعد.

وتأتي تحركات المركزية للنقابية للضغط من أجل تحقيق مطلبها العمالي في وقت أكد وزير القطاع الجديد، يوسف شرفة، أن عودة صيغة التقاعد النسبي ودون شرط السن، في الوقت الراهن، غير ممكنة، نظرا لاختلال التوازن المالي لصندوق التقاعد.

وقال شرفة ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، قبل يومين، حول موعد عودة هذه الصيغة، إن استحداثها كان استثنائيا خلال التسعينيات بسبب غلق المؤسسات، لضمان حماية للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم.

وأوضح إن هذا القرار أثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، وتم عام 2016 توقيف هذا النمط لحماية حق الأجيال القادمة في التقاعد، على حد تعبيره.