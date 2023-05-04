مقترحات للحكومة لتحسين الخدمات الجامعية (فيديو)
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن تقديم مقترحات جديدة للحكومة من أجل تحسين الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة.
وردّ بداري على السؤال الشفوي لأحد نواب مجلس الأمة قائلا: “قمنا بتنصيب لجنة وطنية لتحسين الحياة في الإقامات الجامعية، لها فروع على كل مديريات القطاع”.
وتابع وزير التعليم العالي: “القطاع قدم مقترحات للحكومة تتعلق بتحسين الوجبات والخدمة العامة من خلال إعادة النظر في هيكلة تسيير شؤون المديريات”.
وأردف بداري قائلا:”ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل سنرقمن الإطعام والإيواء، وقد شرعنا في رقمنة النقل من خلال تطبيق May Bus”.
وختم ذات المسؤول: “نحن بصدد تحسين الخدمات الجامعية لنتماشى مع المجهود المالي الذي تقدمه الدولة حتى نقدم للطالب المقيم خدمة مقبولة تتماشى مع وضعه الخاص”.