مقترحات مراجعة القانون الأساسي قريبًا

اتحاديّة الأساتذة الجامعيين تعلن:

شدّدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للأستاذ الباحث، والاهتمام بكل ما يكفل استقراره الاجتماعي والمهني، لاسيما تحسين الأجور، مثمنة عزم السلطات العليا للبلاد رفع قيمة النقطة الاستدلالية، وخفض الضريبة على الدخل.

وأكد رئيس الاتحادية، مسعود عمارنة، خلال بيان أصدرته الاتحادية عقب نهاية دورة لجنتها التنفيذية، واطلعت عليه “الشروق”، بأن رفع قيمة النقطة الاستدلالية، “يعود بالإيجاب على الدخل ويحسن القدرة الشرائية”.

وكشف أن مخرجات العمل المكثف للاتحادية، الخاص بتحضير المقترحات لمراجعة القانون الأساسي، ستخرج إلى الضوء قريبا.

وتطرق الحاضرون إلى ملف السكن، والذي بات، حسبهم، يشغل بال شريحة كبيرة من الأساتذة، إذ تم المطالبة في هذه الدورة بضرورة “إرساء السبل الجادة لسد حاجة السكن للأستاذ الجامعي، وكذلك تسوية عديد الوضعيات العالقة لمستفيدين في بعض المؤسسات الجامعية والبحثية”.

ومنوهين في السياق، بما اعتبروه، جهودا للاتحادية في تحضير مشروع مقترح متكامل، لسد حاجة السكن لمستخدمي القطاع، يُقدم في الأيام القليلة القادمة إلى الجهات المعنية.

ومن جهة أخرى، ناقش المنضوون في اتحاديّة الأساتذة الجامعيين، مسألة الحق النقابي والقوانين المنظمة له، حيث تم التأكيد على وجوب “تكريس الثقافة النقابية، التي لا تحيد عن قوانين الجمهورية، لخدمة الشراكة الاجتماعية المثمرة، باعتبارها مكسبا لأطراف الشراكة وجب الحفاظ عليه”.

إلى ذلك، أبدت الاتحادية ارتياحها لمساعي الحوار والتشاور “الجاد، الذي تنتهجه الوزارة، للاهتمام بانشغالات الأسرة الجامعية، وهي وتيرة تدعو الاتحادية إلى استمرارها”.

وأخذ موضوع مراجعة القوانين الأساسية، حيزا كبيرا من اهتمام الحاضرين في دورة اللجنة التنفيذية، حسب البيان، أين تم تعزيز الرؤى المقترحات، التي ستكون محل ضبط من أجل صياغة نهائية، تخلص إليها الاتحادية في لقاء قريب.