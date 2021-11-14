مقترح الدعم المباشر للطالب يعود للواجهة

"الطلابي الحر" يشتكي من سوء الخدمات

أعاد الاتحاد الطلابي الحر طرح مقترح الدعم المباشر للطالب كبديل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للدخول الجامعي للاتحاد العام الطّلابي الحر نهاية الأسبوع عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد ممثلو الطلبة على أن التقارير التي وصلت المكاتب الوطنية منذ بداية الدخول الجامعي كشفت عن تدهور مستوى الخدمات المقدمة للطالب، ليعتبر التنظيم بأن الإصلاح الشامل لقطاع الخدمات الجامعية صار حتمية لا مفر منها، تقتضي الإسراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للطالب من أهم مفاتيح تجاوز هذا الملف المعقد.

وأفاد الطلابي الحر – في بيان له تحوز الشروق نسخة منه – بأن التزايد السنوي للتعداد الطلابي في الجامعات الجزائرية، بعد فتح طور الماستر لجميع حاملي شهادة الليسانس، خلف اكتظاظا رهيبا، وهو ما يستدعي -حسبه- فتح إقامات جامعية وتوفير خطوط نقل جامعي جديدة في الكثير من المدن الجامعية، مع ضرورة ترميم وتجهيز الإقامات المتهرئة التي تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع خلال هذه المرحلة، واقترح الطلابي الحر إعداد أرضية وطنية لإحصاء الإقامات المتهرئة.

وأكد ذات التنظيم الطلابي على أنه مع توفير أغلفة مالية مرتفعة، إلا أن رداءة خدمة الإطعام لا زالت مستمرة في الكثير من الإقامات الجامعية رغم التعليمات المتتالية الموجهة إلى الإقامات من الهيئات الوصية، وهذا يستدعي الصرامة في التسيير ومحاسبة كل المسؤولين المقصرين، أو المتورطين في قضايا الفساد.

وفي ذات السياق، استنكر الطلابي الحر الغلاء الفاحش للأسعار وخاصة السلع الضرورية لدى نوادي الإقامات الجامعية، ما يستدعي تفعيل الرقابة مع المتعاقدين، وفسخ العقود مع كل من ثبت تجاوزه للأسعار المحددة.

أما بخصوص الجانب البيداغوجي، سجلت التقارير الميدانية اكتظاظا على مستوى العديد من جامعات الوطن، ليطالب ممثلو الطلبة بعصرنة التعليم عن بعد عبر إعداد أرضية الكترونية تعليمية مطورة وموحدة، ذات معايير عالمية، أساسها التفاعل الافتراضي السلس بين الأستاذ والطالب، باستخدام تقنيات التواصل السمعي البصري، مع ضرورة توحيد معايير تقييم الطلبة في كل من الأعمال التطبيقية والموجهة، وتشديد الرقابة على منظومة التقييم.

واستنكر الطلابي الحر حرمان العديد من الطلبة من التسجيل للحصول على شهادة جامعية ثانية رغم توفر المقاعد البيداغوجية في الكثير من التخصصات ورغم توصيات الهيئات الوصية بالالتفات لهذه الفئة.

وبالنسبة للدكتوراه، طالب الطلابي الحر بتمديد الفترة الفاصلة بين التسجيل واجتياز الامتحان لتمكين المترشحين من التحضير الجيد.