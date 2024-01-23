مقترح بإنشاء اشتراك لأفراد الجالية في رحلات الجوية الجزائرية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية في المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء، جلسة استماع مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان.

وحسب ما ذكره بيان للمجلس، فقد عُقد هذا الاجتماع “للاطلاع على انشغالات ومشاكل الجالية الجزائرية بالخارج، بخصوص النقل الجوي”.

وقدّم أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات للرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تمثلت في:

إنشاء اشتراك للجالية في رحلات الجوية الجزائرية، للاستفادة من سعر ثابت، مع زيادة مداخيل الشركة في نفس الوقت.

مراجعة أسعار التذاكر، خاصة بالنسبة للطلبة والعائلات المتكونة من عدة أفراد.

إعادة النظر في تقسيم الحصص على الولايات، خاصة بالنسبة لرحلات العمرة.

زيادة عمليات كراء الطائرات، خاصة في موسم الصيف.

فتح مكاتب جديدة للشركة في ضواحي عواصم البلدان الأوروبية، لاسيما العاصمة الفرنسية باريس، لتخفيف الضغط.

زيادة عدد الرحلات الداخلية بين الولايات ونحو العاصمة.

من جهته، أكد بن سليمان وجود مخطط لفتح 7 خطوط جديدة للجوية الجزائرية نحو وجهات مختلفة، في الثلاثي الرابع من سنة 2024 الجارية.

كما تحدث المسؤول عن “كراء 3 طائرات من الحجم الكبير بسعة 250 و300 راكبا. في انتظار كراء 3 طائرات أخرى بسعة 150 و180 مقعد”.