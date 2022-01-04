مقترح بانشاء بنك جزائري موريتاني مشترك

اقترح رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الموريتاني، يوسف الغازي، الثلاثاء، إنشاء بنك جزائري موريتاني مشترك، لترقية التبادلات التجارية بين البلدين.

وقال الغازي خلال برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، “إنّنا نقترح أن يكون هناك بنك مشترك بين البلدين ورفع مستوى أحلامنا بإنشاء سوق مشتركة واندماج اقتصادي بين البلدين”.

ودعا إلى “الوصول إلى قبول الدينار الجزائري في موريتانيا والأوقية الموريتانية ببلادنا. لذلك يمكن كمتعاملين اقتصاديين أن نقول حان الوقت لاتخاذ قرارات مماثلة”.

وأكد الغازي أن انجاز طريق تندوف نحو الزويرات الموريتانية سيسمح بمضاعفة التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا وذلك بنقل منتجات غذائية وفلاحية على مسافة 800 كلم بجودة تامة في مدة لا تزيد يوم واحد بدلا من خمسة أيام كما هو جاري اليوم.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي زاد عدد الشاحنات التي توجهت إلى موريتانيا إلى نحو 100 بدلا من 20 إلى 25 شاحنة مثلما كان الحال سابقا.

وأوضح ذات المتحدث أن السلع المصدرة حاليا متنوعة كالمسلتزمات المنزلية والمواد الغذائية و الفلاحية والبلاستيكية ومواد البناء وغيرها ، مشيرا إلى أن طموح المتعاملين الاقتصاديين يتعدى إلى دفع قطاع الخدمات وقطاعات أخرى للانخراط بالعملية خصوصا مع قرار إنشاء خط بحري.