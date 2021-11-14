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الجزائر

مقترح برفع قيمة المبلغ المالي المسموح إدخاله للجزائر دون تصريح

الشروق أونلاين
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مقترح برفع قيمة المبلغ المالي المسموح إدخاله للجزائر دون تصريح

أحال النائب عن الجالية الجزائرية في الخارج توفيق خديم على لجنة المالية مقترحين متعلقين برفع قيمة المبلغ بالعملة الصعبة والمقتينات الشخصية التي يمكن إدخالها للجزائر دون تصريح.

وأوضح النائب في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه وفقا لمطالب الجالية تم اقتراح تعديلين يخصان الجالية مع كل من النائبين عن إبراهيم دخينات وعبد الوهاب يعقوبي وقد وافق عليهما مكتب المجلس وأحالهما على لجنة المالية والميزانية وستتم مناقشتهما الأحد والمقترحين هما:

1- رفع قيمة المبلغ الممكن إدخاله إلى الجزائر دون تصريح من 1000 أورو إلى 7500 أورو.

2- رفع قيمة المقتنيات الشخصية التي يمكن إدخالها دون جمركة إلى الجزائر من 1000 أورو إلى  7500 أورو.

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