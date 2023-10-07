مقترح برلماني فرنسي سيرفع أسعار الرحلات نحو الجزائر

يطالب بفرض ضريبة بيئية على نشاط الطيران

تتجه السلطات الفرنسية إلى فرض رسوم جديدة على الرحلات الجوية من وإلى عديد الدول بينها الجزائر، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، وتماشيا مع توصيات قمة باريس لحماية المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية.

وجاء الكشف عن هذه التطورات من خلال مقترح تعديل على مشروع قانون المالية الفرنسي لسنة 2024 وقع عليه 22 نائبا بالجمعية الوطنية (البرلمان) عن التحالف الشعبي الجديد للخضر والاشتراكيين المعروف اختصارا بـ”NUPES”، اطلعت “الشروق” على مضمونه، ويشير موقع الجمعية الوطنية الفرنسية إلى أن التعديل ما زال قيد المعالجة والدراسة ولم يتم بعد رفضه أو قبوله.

وبرر أصحاب المقترح التعديل، بالمساهمة في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وأنه سيوفر للخزينة العمومية الفرنسية مداخيل إضافية بـ4.2 مليار يورو سنويا، وفق تقديرات المديرية العامة للطيران الفرنسية، ما سيسمح باستغلال هذا المقابل المالي في تعزيز وسائل نقل أخرى منخفضة الكربون وتحسين شبكات النقل.

وحسبهم، فإن الإجراء سيقدم إشارات ورسائل واضحة تتوافق مع اتفاق باريس حول المناخ والتزامات فرنسا في هذا المجال، ويهدف إلى عكس الأضرار البيئية الناجمة عن النقل الجوي، من خلال اعتماد مساهمة بيئية إضافية على تذاكر الطائرة.

ولفت مقترح التعديل إلى أن عدد البلدان المعنية بهذا الإجراء هو 18 بلدا، تعتبر وجهة خارج حدود الاتحاد الأوروبي بمسافة تقل عن 2200 كيلومتر وهي الجزائر وتونس والمغرب وتركيا وليبيا وإمارة أندورا وإمارة موناكو والمملكة المتحدة بريطانيا وايرلندا الشمالية وجمهورية سان مارينو وسويسرا والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو وألبانيا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية وبيلاروسيا وأوكرانيا.

وسيمس هذا الإجراء في حال إقراره بصفة مباشرة أسعار تذاكر رحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا، بالنظر إلى أن الناقل الوطني أي الخطوط الجوية الجزائرية يسير أكثر من 200 رحلة أسبوعيا نحو فرنسا إضافة إلى رحلات شركة طيران الطاسيلي والشركات الفرنسية الأخرى التي تقوم بتسيير رحلات نحو المطارات الجزائرية.

وفي تفاصيل الرسوم المقترحة في التعديل، ورد أن الرحلة إذا كانت لا تتضمن أي خدمات إضافية للمسافرين على متن الطائرة يكون الرسم في حدود 34.51 يورو، وإذا كانت هناك خدمات إضافية للمسافرين تقدر قيمة الرسم بـ 225.07 يورو، وتصل 407 يورو للطائرات الخاصة ما عدا تلك التي تسخر في إطار حاجيات السلطات العمومية للبلد المعني.

ومن خلال الجدول المقترح، يُرجح أن تطبق الرسوم الجديدة في حال إقرارها على عدد الرحلات وليس عدد التذاكر، علما أن رحلات الناقل الوطني تتضمن خدمات إضافية ما يعني أكثر من 45 ألف يورو أسبوعيا، ما يعني انعكاسا مباشرا للإجراء على ثمن التذكرة النهائي الذي يدفعه المسافر.