مقترح جديد لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم

سيُناقش بعد مونديال 2026..

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن أي توسيع إضافي لبطولة كأس العالم، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقاً، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام.

وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقاً للمرة الأولى.

وقال إنفانتينو، في تصريحات، لمحطة بلو سبورت التلفزيونية السويسرية: “هذه كلها أمور سندرسها بعد كأس العالم”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “أعتقد أنه من المهم، عندما ترغب في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية..”.

وتابع: “المشاركة في كأس العالم حلم مشروع، مستوى الفرق في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم، وإذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن”.

ويرى إنفانتينو أن بطولة كأس العالم 2026 التي ضمت 48 فريقاً كانت ناجحة: “لعب كل فريق بمستوى مرتفع، وسجلت منتخبات من كل قارة أهدافا وحصدت نقطة واحدة على الأقل، وصلت تسعة من أصل 10 منتخبات أفريقية إلى مراحل خروج المغلوب.. في كأس العالم الماضي، لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من إفريقيا، هذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات، ومنحها هذه الفرصة للمشاركة”.