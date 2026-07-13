-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
سيُناقش بعد مونديال 2026..

مقترح جديد لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم

الشروق أونلاين
  • 78
  • 0
مقترح جديد لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم
أرشيف
مجسم كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو،  إن أي توسيع إضافي لبطولة كأس العالم، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 64 فريقاً، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام.

وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقاً للمرة الأولى.

وقال إنفانتينو، في تصريحات، لمحطة بلو سبورت التلفزيونية السويسرية: “هذه كلها أمور سندرسها بعد كأس العالم”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “أعتقد أنه من المهم، عندما ترغب في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية..”.

وتابع: “المشاركة في كأس العالم حلم مشروع، مستوى الفرق في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم، وإذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن”.

ويرى إنفانتينو أن بطولة كأس العالم 2026 التي ضمت 48 فريقاً كانت ناجحة: “لعب كل فريق بمستوى مرتفع، وسجلت منتخبات من كل قارة أهدافا وحصدت نقطة واحدة على الأقل، وصلت تسعة من أصل 10 منتخبات أفريقية إلى مراحل خروج المغلوب.. في كأس العالم الماضي، لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من إفريقيا، هذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات، ومنحها هذه الفرصة للمشاركة”.

مقالات ذات صلة
موسى صايب يقترح حلاً جديداً لمستقبل المنتخب الوطني

موسى صايب يقترح حلاً جديداً لمستقبل المنتخب الوطني

مورينيو يلتحق بـ “الفالديبيباس” للشروع في التحضير للموسم الجديد

مورينيو يلتحق بـ “الفالديبيباس” للشروع في التحضير للموسم الجديد

الإصابات جحيم اللاعبين في كأس العالم

الإصابات جحيم اللاعبين في كأس العالم

مانشستر سيتي يعلن عن صفقة جديدة

مانشستر سيتي يعلن عن صفقة جديدة

كورتوا يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس العالم 2026 (فيديو)

كورتوا يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس العالم 2026 (فيديو)

باحث إسباني يكرّم الحارس فوزينيا بعد تألقه في المونديال

باحث إسباني يكرّم الحارس فوزينيا بعد تألقه في المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد