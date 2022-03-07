مقترح غريب من ترامب لهزيمة روسيا في حرب أوكرانيا!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة من المقترح الغريب الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهزيمة روسيا في حرب أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر حضره متبرعون أثرياء للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة نيو أورلينانز بولاية لويزيانا إن الجيش الأمريكي يمكنه أن يضلل الروس بإظهار طائراته الحربية على أنها صينية، ثم يقصف روسيا.
وأضاف ممازحا الجمهور إن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تشتيت انتباه روسيا بحرب أخرى مع الصين التي تمتلك بالمثل سلاحا نوويا.
#ترمب مازحاً : علينا وضع علم الصين على طائراتنا الـ F22 و نرسلها لحرق الجيش الروسي ثم نقول #الصين فعلتها بعدها سيتقاتلان و نحن نراقب.
على أساس العينتين يمزح, أصلاً مزحتك هاي خطة عسكرية بحد ذاتها😂 pic.twitter.com/tmZflSL3rV
— J.S.Hadi (@jafaralaarajy) March 6, 2022
واقترح ترامب وضع العلم الصيني على هيكل مقاتلات “إف-22” ، ثم إرسالها لقصف مناطق روسية، وأردف: “هنا نتهم الصين ونجلس نحن لنتفرج”.
وانفجر الجمهور ضاحكا على ترامب، فيما تذكر نشطاء نصيحته بشرب الديتول والكلوركس للقضاء على كورونا، واصفينه بالمهرج.
في مدينة نيو اورليانز بولاية #لويزيانا #ترمب اقترح امريكا تقصف الجيش #الروسي في اوكرانيا و لكن يلصقون علم #الصين على المقاتلات الامريكية. حتي روسيا تحارب الصين و #أمريكا تتفرج عليهم
و لم يكن يمزح
ركب ايضا لم يمزح عندما اقترح زرق ابر الديتول في الناس لكي يعالج وباء #كورونا سابقاً pic.twitter.com/xN8gUU2Lxl
— Ahmed Jaf (@AhmedJaf) March 6, 2022
شخصيا لاأستغرب من تصريح ترمب وإقتراحه للرد على العمليه العسكرية وهو من أوصى بشرب الديتول والكلوركس للقضاء على كورونا..
يقولون “خذ الحكمه من أفواه المجانين”
وأنا اقول هاذا المختل عقليا #ترمب كيف كان رئيس لأعظم دوله في العالم !!!!#الحرب_الروسية_الأكرانية#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/ybL8N4khis
— maya rahhal (@Memyrahhal77) March 7, 2022