مقترح غريب من ترامب لهزيمة روسيا في حرب أوكرانيا!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة من المقترح الغريب الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهزيمة روسيا في حرب أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر حضره متبرعون أثرياء للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة نيو أورلينانز بولاية لويزيانا إن الجيش الأمريكي يمكنه أن يضلل الروس بإظهار طائراته الحربية على أنها صينية، ثم يقصف روسيا.

وأضاف ممازحا الجمهور إن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تشتيت انتباه روسيا بحرب أخرى مع الصين التي تمتلك بالمثل سلاحا نوويا.

واقترح ترامب وضع العلم الصيني على هيكل مقاتلات “إف-22” ، ثم إرسالها لقصف مناطق روسية، وأردف: “هنا نتهم الصين ونجلس نحن لنتفرج”.

وانفجر الجمهور ضاحكا على ترامب، فيما تذكر نشطاء نصيحته بشرب الديتول والكلوركس للقضاء على كورونا، واصفينه بالمهرج.