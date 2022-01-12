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الجزائر

مقترح لوضع لافتات ذكية للتخفيف من زحمة المرور بالعاصمة

الشروق أونلاين
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مقترح لوضع لافتات ذكية للتخفيف من زحمة المرور بالعاصمة

ثمن وزير النقل عيسى بكاي مقترح وضع لافتات ذكية لمساعدة السائقيين في تجنب الطرقات المزدحمة وتسهيل حركة المرور.

وقامت رئيسة جمعية ممرنين مدارس تعليم السياقة  بتقديم هذا المقترح خلال اجتماعها مع وزير النقل الثلاثاء.

وعرضت رئيسة الجمعية جملة من الإقتراحات تمحورت حول مساعدة السائقين لتجنب الطرق المزدحمة بوضع لافتات ذكية على مستوى الطرق أو إرسال المعلومة للهواتف المحمولة، وكذا ضرورةإدراج التربية المرورية في المدارس.

وفي هذا الشأن، ثمن الوزير هذه الأفكار والمقترحات، داعياً رئيسة الجمعية إلى التقرب من السلطة المنظمة للنقل الحضري بالجزائر لدراسة فكرة اللافتات الذكية وسبل تجسيدها على أرض الواقع و التفكير في تمويل المشروع في إطار المؤسسات الناشئة وبمرافقة حاضنة الاعمال التابعة لوزارة النقل “نقل تاك”.

أما فيما يخص التربية المرورية، أكد بكاي على أن مشروع مرسوم تنفيذي قد تم إعداده على مستوى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التربية ومصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وسيتم إرساله للأمانة العامة للحكومة قريبا.

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التعليقات
2
  • hazim

    اجعلو الدخول للمدن مدفوع اوقات الذروة باستعمال كمرات سوق نتخلص من الزحمة

    -1
  • جزائري مكرر

    الغريب أن قضية زحمة المرور في الجزائر العاصمة أكلت واستنزفت الملايير الممليرة ومنذ أكثر من عقدين : دراسات وطرق اجتنابية بالعشرات وأنفاق وجسور واليوم حديث عن لافتات ذكية .... وغدا ؟ ! ثم ماذا لو بلغ عدد سكان مدينة الجزائر ( حوالي 4.5 مليون حاليا ) نفسه في القاهرة مثلا ( حوالي 20 مليون نسمة )

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