مقتل أب لثلاثة أطفال بالرصاص في سكيكدة

الجاني تخلص من الجثة بالشاطئ

عثر مواطنون، صباح يوم الخميس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على جثة المدعو إسماعيل علوي، المعروف باسم عزوز، ويبلغ من العمر 51 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، عُثر عليه جثة ملقاة قرب شاطئ بن زويت الشهير بمصيف القل، بالمكان المسمى الرمادية، التابع لقرية حجرية ببلدية كركرة بولاية سكيكدة.

ونقلت الحماية المدنية جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى عبد القادر نطور بمدينة القل، في انتظار نتائج عملية تشريحها.

وحسب مصادر “الشروق” فإن الضحية، تلقى طلقا ناريا، لتستقر رصاصة على مستوى القلب، من مسدس، يرجّح أن يكون به كاتم للصوت، حيث لم يسمع صوت الرصاص، رغم أن المكان مكتظ بالسكان، لأنه أصلا منطقة سياحية وآهل بالناس، كما أن الحادثة وقعت في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وكان الضحية قد دخل في الأشهر الأخيرة في صراع، حول قطعة أرض في نفس المنطقة، مع أحد معارفه البالغ من العمر 44 سنة، الذي بنى فوقها كشكا، وقد بلغ الصراع درجة المقاضاة والمحاكم، وهو الغريم المشتبه فيه، وجاري البحث عنه، بعد اختفائه عن الأنظار منذ صباح الخميس، وحسب أهل المنطقة، فإن المشتبه فيه، بنى منذ عشرين سنة كشكا ظل يعيش منه غير بعيد عن الشاطئ، إلى أن طلب منه الضحية، بتحرير المكان، بعد ثبات ملكيته لعائلة الضحية، وتدخلت بلدية كركرة بولاية سكيكدة، التي هدمت الكشك وبقي الصراع الذي دخل أروقة العدالة التي حكمت لصالح الضحية، وهو ما زاد في الصراع والمشاجرات والملاسنات التي لم تتوقف. وشهد زوال الجمعة توافد أهل وأصدقاء الضحية على قرية حجرية، حيث شاركوا في تشييع جثمان إسماعيل علوي الموصوف بالطيب وصاحب الأخلاق الحسنة.