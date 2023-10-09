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مقتل أحد كبار الضباط الإسرائيليين خلال اشتباكات غلاف غزة

الشروق أونلاين
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مقتل أحد كبار الضباط الإسرائيليين خلال اشتباكات غلاف غزة

أعلن الإعلام العبري، الاثنين، مقتل إيلي غيسنبرغ، أحد كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاشتباكات في غلاف غزة.

ويأتي مقتل غيسنبرغ، من وحدة شطيت 13 الإسرائيلية، بينما أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، أن عدد قتلاه منذ السبت الماضي وصل إلى 37 بينهم ضباط، وسمح بالكشف عن أسمائهم.

وكشفت آخر حصيلة إسرائلية عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة 2156 آخرين، خلال اشتباكات يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقالت قناة INEWS24 الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل استفاقت صباح هذا اليوم على هول نتائج الهجوم المباغت لكتائب القسام، وهو أعنف هجوم شنته عليها حركة حماس، وفق تعبيرها.

وتحدثت القناة عن صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين.

وتتواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ما زالت تقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات بين جنود إسرائيليين وعناصر من القسام في بلدة سديروت، وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 أن المواجهات تدور قرب مفترق جيفيم وسط البلدة.

من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في 3 مواقع بمستوطنات عالوميم ونيريم وسديروت.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت سابقا أنها تطارد مسلحين تسللوا إلى منطقة جنوب عسقلان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار إخلاء 25 مستوطنة و”كيبوتس” في غلاف غزة.

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