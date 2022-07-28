مقتل إحدى قياديات “العمال الكردستاني” في السليمانية بالعراق

أعلنت المخابرات التركية عن مقتل قيادية في حزب العمال الكردستاني، بعملية أمنية نفذتها بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وذكر ت مصادر أمنية تركية في تصريح صحفي، الخميس 28 جويلية الجاري أن عناصر المخابرات التركية رصدت تحركات القيادية “خديجة هزر” الملقبة حركيا باسم “برفين زيلان” بمدينة السليمانية.

وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية أفادت بازدياد أنشطتها في صفوف التنظيم شمالي العراق.

وأوضحت أن المخابرات التركية رصدت مكان خديجة هزر في مدينة السليمانية وتمكنت من قتلها في عملية أمنية وأن العناصر المخابراتية التركية المشاركة في العملية عادت إلى قواعدها دون أية خسائر .

وأشارت إلى أن “هزر” انضمت لصفوف “بي كي كي” في عام 1991، وشغلت منصب المسؤولة عن المنظمة النسوية للتنظيم في أرمينيا في 2004، ثم المسؤولة عن أنشطة “PJAK” الجناح الإيراني للتنظيم في سوريا في 2017 قبل أن تنقل عملها إلى السليمانية.